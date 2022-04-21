Зеленський застеріг РФ від "референдуму" на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1918

У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни президент України Володимир Зеленський повідомив, що на півдні та сході Росія продовжує робити все, щоби були підстави говорити хоча би про якісь "перемоги" - накопичує військові сили, зокрема заводить на українську територію нові батальйонні тактичні групи, та намагається провести мобілізацію в окупованих нею районах.

"Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть тільки відтягувати неминуче - час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі", - сказав він.

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Зеленський - Росії: Жодні "ХНР" не пройдуть

Зеленський закликав місцевих жителів Херсонської та Запорізької областей уважно ставитись до того, яку інформацію про себе вони передають окупантам: "Якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте - це не для того, щоб вам допомогти. Це для того, щоб сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви влаштувати таку виставу".

Президент України наголосив: "Жодні "ХНРи" не пройдуть! Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки вона не була з часів громадянської війни після 1918 року".

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Відмова від Великоднього пермир'я демонструє ставлення РФ до християнства - Зеленський

Зеленський також висловив жаль з приводу того, що Росія відкинула пропозицію щодо Великоднього перемир'я. "Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят", - сказав він.

Раніше в четвер предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висловив готовність організувати силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині для виведення мирних жителів, вивезення поранених військових і тіл загиблих.

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