Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський

Україна не отримувала від Росії письмові пропозиції щодо шляху до миру, повідомив у середу, 20 квітня, український президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві.

"Нічого про це не чув, точно про нічого не бачив. Впевнений, що нам нічого не передали. Щодо м'яча на нашому боці: я непогано раніше грав в футбол, в мирний час. Там які правила: треба, щоби було дві команди, і щоб був м'яч. Тут мені здається, що пан Пєсков сам з собою грає в футбол. З такими серйозними точно речами не граються, треба дуже серйозно до них ставитись. Ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дійсно дадуть м'яч", - сказав він.

Раніше в середу речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія передала Україні проєкт документа щодо миру "з чіткими формулюваннями" і тепер "м'яч на боці української сторони".

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Зеленський: Відносини України й Заходу щодо зброї потеплішали

Зеленський під час брифінгу заявив, що відносини з боку Заходу до України в питанні надання озброєння "потеплішали". "Вони стали більш зрозумілими щодо терміну постачання тієї чи іншої зброї", - сказав він і подякував за це.

Він також нагадав, що зараз Європейський Союз готує готує шосту хвилю санкцій проти РФ. За його словами, Україна наполягає, щоби до нього включили ембарго на імпорт російських нафти й газу, а також відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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ЄС готує висновки щодо надання Україні статусу кандидата в члени

У свою чергу Мішель повідомив, що Європейський Союз отримав від України заповнений опитувальник, необхідний для надання висновку щодо можливості отримання статусу кандидата в члени ЄС. "Європейська комісія має вісім місяців на те, щоб висловити думку. На кінець червня буде оголошення проміжних висновків", - сказав він.

Мішель додав, що "є різні думки, різні чутливі моменти" з приводу розширення Євросоюзу, але політичний процес обміну думок розпочався.

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