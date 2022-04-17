Урсула фон дер Ляєн: ЄС може запровадити санкції щодо "Сбербанку"

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) очікує, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" Росії, а також механізм нафтового ембарго проти Москви. Слова фон дер Ляєн наводить у неділю, 17 квітня, німецька газета Bild am Sonntag.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37 відсотків цього сектора", - зазначила вона. "І, звісно, ​​питання, пов'язані з енергетикою", - додала голова ЄК.

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За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія "нині розробляє розумні механізми, щоб (ембарго на. - Ред.) нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій".

"Ніколи ще Євросоюз не діяв так згуртовано"

Голова ЄК також прямо захистила уряд ФРН від звинувачень у тому, що він гальмує запровадження обмежень щодо РФ: "Німеччина погодилася на всі п'ять запропонованих нами пакетів санкцій протягом 48 годин". Ніколи ще Євросоюз "не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз", і Берлін зіграв у цьому свою роль, вважає політикиня.

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Фон дер Ляєн: Путін знищує власну країну

Урсула фон дер Ляєн припустила, що запроваджені щодо Москви каральні заходи вже дають ефект: "Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку". Експорт у Росію впав на 70 відсотків, валовий внутрішній продукт РФ зменшиться на 11 відсотків, заявила вона. Дефолт у Росії - лише питання часу, впевнена голова ЄК. "Цією війною (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу", - зазначила фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, на початку квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером відвідали передмістя Києва, де після відходу російських військ було виявлено численні тіла мирних жителів.

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