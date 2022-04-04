ЄС спільно з Україною розслідуватиме "мерзенні злочини" у Бучі та інших містах

Євросоюз тісно співпрацюватиме з Україною щодо розслідувань "жахливих убивств", викритих у Бучі та інших територіях, які російські війська нещодавно залишили. Про це очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилася з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови в понеділок, 4 квітня, повідомили в її пресслужбі.

Фон дер Ляєн виловила співчуття та запевнила Зеленського у "повній підтримці у ці жахливі часи". "Ці нестерпні кадри не можуть залишитися та не залишаться без відповіді. Ті, хто вчинили ці мерзенні злочини, не повинні уникнути покарання", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона розповіла деталі того, як ЄС підтримує розслідування злочинів. Зокрема, він створив Спільну слідчу групу з Україною, яка "збиратиме докази та розслідуватиме воєнні злочини та злочини проти людяності". "ЄС готовий посилити ці зусилля шляхом надсилання слідчих груп на місце подій, аби підтримати українських прокурорів. Євроюст та Європол готові надати підтримку", - зазначили в Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн наголосила, що потрібна й світова реакція. За її словами, Євроюст веде переговори з Міжнародним кримінальним судом (МКС), аби об'єднати сили та аби МКС долучився до Спільної слідчої групи. "Такий скоординований підхід українських органів влади, ЄС, його держав-членів і агентств, а також Міжнародного кримінального суду дозволять збір доказів, їхній аналіз та обробку найбільш повним і ефективним чином", - додала президентка Єврокомісії.

Вона дала вказівку єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу зв'язатися з цього приводу з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. А Єврокомісія надасть "усю необхідну" технічну та фінансову підтримку всім розслідуванням, які веде ЄС.

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