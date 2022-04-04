У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через вбивства у Бучі

Європейський Союз терміново продовжить роботу над подальшими санкціями проти Росії, заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у заяві від імені всього ЄС від понеділка 4 квітня, повідомляє AFP.

"Ми повністю солідарні з Україною та українським народом у цей важкий для всього світу час", - сказав він.

"Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі, - йдеться у заяві Борреля. - Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права щодо окупації".

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

У заяві також ідеться про допомогу ЄС українським прокурорам, "направлену на збір та зберігання доказів воєнних злочинів, та підтримку розслідувань, які розпочав Міжнародний кримінальний суд та комісар ООН з прав людини.

Нові санкції проти РФ

Раніше в понеділок низка ЗМІ з посиланням на дипломатичні кола повідомила, що обговорення нових санкцій проти Росії має відбутися вже цього тижня. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже оголосив підготовку нових санкції проти Росії. "Найближчими днями ми в колі союзників вживемо нових заходів", - заявив він, вказавши на свідчення масових убивств мирних жителів у Бучі після звільнення міста від російських підрозділів. Шольц попередив, що президент РФ Володимир Путін та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" скоєних злочинів. Крім того, Німеччина й надалі постачатиме Україні зброю, щоб та могла оборонятися від російських військ, що вдерлися на її територію.

Також нові санкції щодо Росії підтримав президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, є "дуже явні вказівки" на скоєні воєнні злочини в Україні та відповідальність російської армії за них. Винні мають за це заплатити, зазначив Макрон.