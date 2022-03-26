Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні

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Кампанія Stand Up For Ukraine направлена на збір коштів для допомоги жителям України, які були змушені залишити свій дім через війну.
Європейська комісія та уряд Канади повідомили, що в партнерстві з міжнародною правозахисною організацією Global Citizen запускають глобальну кампанію Stand Up For Ukraine зі збору коштів на підтримку людей, які рятуються від російського вторгнення в Україну.
Кампанія направлена на мобілізацію урядів, установ, компаній, митців і приватних осіб для збору коштів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні та сусідніх країнах. Найближчими днями Global Citizen оголосить більш детальну інформацію про те, як люди можуть підтримати кампанію.
Ключовою подією Stand Up For Ukraine стане захід 9 квітня за участю очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
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Трюдо заявив: "Сьогодні наше послання українському народу таке: ми стоїмо з вами. Незалежно від того, чи потрібна вам їжа, вода, житло чи медична допомога - ми згуртовуємо весь світ, щоб і надалі підтримувати вас і надавати критичну допомогу там, де вона найбільше потрібна. Коли ми всі працюємо разом, ми зможемо досягти найкращих результатів для тих, хто тікає через незаконне і невиправдане вторгнення Путіна в Україну.
В свою чергу фон дер Ляєн сказала: "Мільйони людей втікають від бомб, які падають на українські міста. Вони залишають свої міста та своє життя, аби врятуватися в інших частинах України або сусідніх країнах. Щосекунди з початку війни одна українська дитина стає біженцем. Світ має стати на їхній захист".
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Наразі близько 10 мільйонів українців покинули свої домівки: понад 6,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 3,5 мільйона громадян залишили України й виїхали за кордон, серед них два мільйони дітей.