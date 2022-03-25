Саміт ЄС підтримав створення Трастового фонду солідарності з Україною

Глави держав і урядів країн ЄС погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками обговорення України на засіданні Європейської Ради у Брюсселі, опублікованій у ніч на 25 березня.

Читайте хроніку війни в Україні за 25 березня

"Зважаючи на руйнування та велетенські втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Євросоюз готовий надати підтримку уряду України у його негайних потребах, а коли російські атаки завершаться, то у відбудові демократичної України. Для цього Європейська Рада погодилася розробити Трастовий фонд солідарності з Україною та запрошує її міжнародних партнерів узяти участь у ньому", - зазначили у комюніке саміту. В ньому закликали почати підготовку над створенням фонду "без затримки".

Читайте також: Що дасть Україні членство в "енергетичному ЄС" на тлі війни з Росією

Європейська Рада також підтримала ідею організувати міжнародну донорську конференцію для наповнення Трастового фонду солідарності з Україною. Провести її думають "у належний час".

У ЄС забезпечать поставки газу та електроенергії до України

"Європейський Союз має намір забезпечити неперервне та безперебійне постачання електрики та газу до України", - пообіцяли на саміті. Нещодавню синхронізацію енергосистеми України та Молдови з Європою у заяві назвали "видатним досягненням". "Це демонструє, що наше майбутнє тепер взаємопов'язане", - наголосили глави держав і урядів 27 країн ЄС.