Внаслідок авіаудару по драмтеатру Маріуполя загинули близько 300 людей - міськрада

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за четвер, 24 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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У драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування 16 березня російським літаком загинули близько 300 людей, повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на дані очевидців. "До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, кажуть про протилежне", - йдеться в повідомленні міськради у Telegram-каналі. Також у міській раді Маріуполя повідомили, що в приміщенні торговельного центру Metro в місті відкрили штаб російської провладної партії "Єдина Росія". "У штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька", - йдеться у повідомленні.

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Нині місто Чернігів "відрізане" і перебуває в умовному оперативному оточенні ворога, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. "Сьогодні ми закрили пішохідний міст - останній, який був на вихід з міста. Тому що він уже знаходиться в аварійному стані, і я думаю, що йому залишилося недовго (…) Тому сьогодні, давайте будемо називати речі своїми іменами, місто відрізане. Місто знаходиться в умовному оперативному оточенні ворога, але наші збройні сили дають потужну відсіч", - сказав він в ефірі каналу "Рада". За словами Чауса, Чернігів не здається і розуміє як діяти. "У нас є план А і Б", - наголосив він. Нагадаємо, 23 березня війська РФ авіабомбою зруйнували автомобільний міст у Чернігові, що вів до Києва.

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Російські війська зранку п'ятниці обстріляли з артилерії лікарню в Харкові, чотири особи загинули, повідомляє поліція Харківської області. Ще троє цивільних осіб зазнали ушкоджень. У міській поліклініці розташований центр видачі гуманітарної допомоги, йдеться в повідомленні.

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Україна контратакує, а російські війська відступають на тлі надмірно розтягнутих ліній постачання, стверджує міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвіддані. За його даними, це дозвляє Україні деокуповувати міста і займати захисні позиції на відстані понад 35 кілометрів від Києва. Зазначається, що українські військові, ймовірно, продовжать спроби відкинути російські сили на північному заході від Києва. На півдні України війська РФ намагаються оточити Миколаїв, оскільки вони не полишають намірів рухатися на Одесу, додає міністерство оборони Великобританії. Як повідомив в ефірі телемарафону голова територіальної оборони Києва Петро Кузик, українські сили знищили опорний пункт російських військ поблизу Києва. Також вчора на лівому березі Дніпра в районі Баришівки був успішний наступ українських військ на населені пункти, зокрема, Лук'янівка. "Його повністю звільнили. (...) Там було кілька сотень солдатів, танки і техніка. Техніка спалена, підбиті танки", - цитує Кузика "Українська правда".

++09.57++

У п'ятницю, 25 березня, погоджена евакуація цивільного населення з оточеного російськими військами Маріуполя до Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті, повідомила під час брифінгу віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Також, за її словами, відбуватиметься централізована евакуація людей на автобусах з міста Бердянськ. "Нині на в'їзді до Бердянська стоять 48 автобусів. Ми зробимо усе від нас залежне, щоб автобуси, заповнені маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя", - сказала Верещук. Крім того, на в'їзді до Бердянська стоїть бензовоз, після допуску якого в місто маріупольці зможуть заправити власний транспорт за адресами: проспект Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б, додала віцепрем'єр-міністерка. Верещук озвучила ще один погоджений маршрут: Мелітополь- Запоріжжя (місце зборів: пожежна частина номер 9).

++09.27++

Німеччина хоче вдвічі зменшити залежність від російської нафти до літа, і повністю відмовитися від імпорту кам’яного вугілля з Росії до осені, повідомляє журнал Der Spiegel з посиланням на внутрішній документ міністерства економіки країни. "Незважаючи на прогрес (щодо відмови від російських енергоресурсів - Ред.), повне ембарго все одно мало б занадто серйозні економічні та соціальні наслідки", - цитує Der Spiegel джерела у мінекономіки ФРН.

++09.01++

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні приблизно чверть українців, які працювали у будівельному секторі Польщі, залишили країну, повідомив голова Польської асоціації роботодавців будівельної галузі (PZPB) Ян Стилінський, цитує інформагенція AFP. За його словами, до війни у будівельному секторів Польщі працювало 480 тисяч іноземців, і четверо з п'яти були з України. За офіційними даними, до війни понад 300 тисяч українців мали дозвіл на проживання в Польщі, хоча реальна кількість оцінювалася в близько 1,5 мільйона.

МАГАТЕ побоюється через обстріли в Славутичі

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило побоювання у зв'язку з імовірними обстрілами поблизу Чорнобильської АЕС. Російські підрозділи обстріляли українські блокпости у місті Славутич, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на українську Державну інспекцію ядерного регулювання. Ці дії ставлять під загрозу "оселі та сім'ї оперативного персоналу, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку" неробочої АЕС, зазначив він. За словами Гроссі, МАГАТЕ продовжує уважно стежити за ситуацією. У Славутичі з населенням близько 25 тисяч людей проживає багато працівників ЧАЕС.

++08.48++

Бразилія виступає проти виключення Росії з Великої двадцятки. "Найголовніше зараз, аби всі ці міжнародні майданчики (G20, Світова організація торгівлі та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН могли повністю виконувати свої функції", - сказав у четвер у Сенаті країни міністр закордонних справ Карлуш Франса. Для цього, за його словами, потрібна "присутність усіх країн, зокрема Росії". Раніше з закликом виключити Росію з Великої двадцятки виступив президент США Джо Байден. Індонезія, яка зараз головує в організації, заявила, що не ставатиме в цьому питанні ні на чий бік. Китай висловився за участь президента РФ Володимира Путіна на наступному саміті G20, запланованому на кінець року.

++08.31++

За минулу добу на Луганщині загинуло п’ятеро людей - в Сєвєродонецьку та Рубіжному, ще восьмеро поранено, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. Також, за його словами, за добу пошкоджено 32 об'єкти - сім багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

++08.12++

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service планує відкликати рейтинги всіх російських організацій, йдеться у повідомленні Moody's Corporation. Раніше про аналогічні плани оголосили два інших рейтингових агентств - Fitch Ratings і S&P Global. Такі рішення пов'язані з санкціями ЄС.

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Падіння української економіки через повномасштабну війну, розпочату Росією, зараз оцінюється у 35-60 відсотків довоєнного рівня. Таку цифру навів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі національного телемарафону. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва днями оцінювала можливе падіння української економіки внаслідок війни в одну третину.

++06.50++

Угруповання об'єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Згідно з повідомленням, протягом попередньої доби військові ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. У генштабі оцінюють втрати противника за минулу добу у понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Водночас угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. "Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога", - повідомили у ГШ ЗСУ.

Окрім того, ведення оборонної операції триває на Сіверщині. "Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони", - зазначається у повідомленні.

++06.20++

Слідчий комітет Росії порушив справу про "розробку біологічної зброї" в Україні, заявив глава комітету Олександр Бастрикін в інтерв'ю ТАСС.

++05.59++

У німецькому культурному центрі Гете-Інститут (Goethe-Institut) повідомили про величезний попит на запропоновані ним курси вивчення німецької мови для біженців з України. Як повідомила речниця інституту, майже 1800 місць на курсах символічною вартістю у сім гривень було заповнено впродовж 48 годин. Планується, що у середині квітня буде відкрито реєстрацію на нові аналогічні курси німецької мови.

++05.31++

Італійський суспільно-правовий мовник RAI з 25 березня транслюватиме випуски новин українською мовою. Як йдеться у заяві пресслужби RAI, програма новин транслюватиметься "протягом п'яти хвилин починаючи з 15:00 за місцевим часом". Це рішення було ухвалено у зв'язку зі збільшенням кількості українських біженців у країні. Як заявив у четвер прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, до республіки з початку військового вторгнення Росії в Україну вже прибули близько 70 тисяч біженців.

++05.05++

Колишній федеральний канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) вважає війну в Україні наслідком політичних помилок, зроблених після падіння Берлінського муру та зникнення біполярності світу. "Ми ще не створили архітектуру безпеки, яка б враховувала ситуацію, що змінилася, після падіння Берлінської стіни", - заявив Шредер. За словами ексканцлера, в минулі роки було скоєно багато помилок як з боку Росії, так і Заходу. Однак російські інтереси в галузі забезпечення власної безпеки не виправдовують застосування Москвою військової сили, зазначив він, закликавши кожного зробити все, що в його силах, "щоб припинити цю жахливу війну".

++04.50++

Російські війська повинні негайно надати шляхи для доставки гуманітарної допомоги для Маріуполя та інших міст, що перебувають в облозі, йдеться в заяві учасників саміту ЄС на рівні глав держав і урядів, ухваленій у ніч на п'ятницю. Лідери країн ЄС також закликають надати мирним жителям можливість залишити зони бойових дій та проїхати "в інші частини України". У документі йдеться, що мирні жителі повинні мати можливість безпечно проїхати "туди, куди вони самі вирішать".

++04.40++

МЗС Японії оголосило нові санкції щодо Росії. Обмеження запроваджено проти 25 росіян та 81 організації. Під персональні санкції, зокрема, потрапили голова ВЭБ.РФ Ігор Шувалов, гендиректор "Северстали" Олексій Мордашов, акціонер банку "Россия" Микола Шамалов та члени їхніх сімей. Також до списку потрапили родичі інших росіян, зокрема прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, першого заступника керівника адміністрації президента Сергія Кирієнка, секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, підприємців Аркадія та Бориса Ротенбергів.

++04.38++

Згідно зі зведенням генерального штабу ЗСУ за підсумками 24 березня, внаслідок удару по окупованому порту Бердянська було знищено великий десантний корабель "Саратов". Раніше українські ВМС повідомляли про знищення корабля того ж класу "Орск" і пошкодження ще двох суден - "Саратов" та "Новочеркаськ". Але у четвер увечері Генштаб уточнив, що пошкодження зазнали великі десантні кораблі "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Канада збільшить експорт нафти

++04.34++

Канада на тлі війни Росії в Україні має намір збільшити експорт нафти приблизно на 5 відсотків, щоб допомогти ЄС швидше відмовитись від імпорту російських енергоносіїв, заявив у четвер канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон.

++04.14++

Президент США Джо Байден у п'ятницю відвідає польське місто Ряшів, що розташоване за 80 кілометрів від кордону з Україною, повідомили у Білому домі. Там його зустріне польський президент Анджей Дуда.

++03.43++

Глави держав і урядів країн ЄС на саміті в Брюсселі погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками обговорення України на засіданні Європейської Ради.

++03.40++

Європейський Союз звинуватив Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні. У заяві, ухваленій на саміті лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, наголошується, що Москву "буде притягнуто до відповідальності у відповідності з міжнародним правом" за скоєні воєнні злочини. "Росія спрямовує атаки проти цивільного населення та завдає ударів по цивільних об'єктах, включаючи лікарні, медичні заклади, школи та сховища", - йдеться у заяві Європейської Ради. "Воєнні злочини повинно бути зупинено негайно", - вимагають лідери ЄС.

Зеленський: Якби РФ знала, що на неї чекає, вона б побоялася сюди йти

++03.26++

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що з кожним днем країна наближається до миру та перемоги у війні з Росією. "З кожним днем нашого захисту ми наближаємо такий потрібний нам мир, наближаємо перемогу, бо у цій війні просто не можна без перемоги", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому у ніч на п'ятницю.

"30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що її чекає у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів, світ застосував руйнівні санкції, ми працюємо далі, домовляємося ще про нові", - зауважив Зеленський. Він висловив переконання у тому, що Росії потрібно зрозуміти, що необхідно шукати мир у цій війні.

Зеленський також вважає, що варто було б присвоїти звання героїв "мільйонам і мільйонам наших людей". "Саме вам, усім, українцям і українкам, які роблять усе, що можуть, для нашої перемоги, для миру - там, де вони є. Я вдячний кожному і кожній з вас за цей місяць великої боротьби", - сказав президент.

++03.11++

За даними Пентагону, до 60 відсотків російських крилатих ракет, випущених по Україні під час війни, виявляються небоєздатними. В залежності від дня, таких ракет виявляється від 20 до 60 відсотків. До цієї категорії належать як помилкові старти, так і не вибухання ракет під час падіння, повідомляє агенція Reuters з посиланням на трьох представників міноборони США, які знайомі з відповідною інформацією спецслужб.

++02.49++

Україна звернулася до США з проханням значно збільшити поставки протитанкових ракет Javelin та зенітних ракет Stinger, адже у війні проти Росії потребує по 500 ракет кожного типу щоденно. Про це у четвер повідомляє американське видання CNN з посиланням на джерело, яке знайоме з відповідним запитом Києва до Вашингтона. CNN нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч ракет Javelin та 2 тисячі ракет Stinger.

++02.18++

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що країни Євросоюзу не платитимуть за газовими контрактами у рублях. Напередодні президент РФ Володимир Путін доручив перевести контракти у рублі з "недружніми країнами".

++02.13++

Влада Австралії ввела черговий пакет санкцій щодо Росії та Білорусі, повідомляється у листі австралійського МВС. У повідомленні відомства зазначено, що санкції запроваджено стосовно 22 співробітників російських ЗМІ, зокрема головної редакторки телеканалу RT Маргарити Сімоньян, телеведучого Тиграна Кеосаяна, ведучої телеканалу "Россия-1" Ольги Скабеєвої, а також проти співробітників електронного видання Фонд стратегической культуры" та інформагентств "Инфорос" и "Ньюсфронт". Крім того, додаткові санкції запроваджуються стосовно правителя Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора та дружини Галини. Також до списку санкцій було включено низку білоруських міністрів та воєначальників.

++02.00++

Головні завдання російських окупантів: встановлення контролю над лівобережною частиною України, оточення міст і вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей - не було виконано, констатує генеральний штаб Збройних сил України. Проте ворогові вдалося "частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та ТОТ АР Крим", повідомляє генштаб ЗСУ у Facebook.

++01.40++

Російські окупанти завдали два ракетних удари по одній із військових частин у Дніпрі, внаслідок чого зруйновано будівлі, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Інформація про загиблих і постраждалих встановлюється.

++01.30++

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву, відповідний указ від 24 березня було опубліковано на сайті президента.

"Немає часу вагатися"

++01.13++

Володимир Зеленський під час звернення до Євроради звернувся особисто до угорського прем'єра Віктора Орбана: "Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивися на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. Це сьогодні робить Росія - те саме взуття в Маріуполі, там - такі ж самі люди, дорослі і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні? Вагаєшся, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися, час вже вирішувати".

++00.50++

Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю. У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Не запізніться!".

++00.32++

Російські окупанти завдали ракетний удар по військовому об'єкту в Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба міністерства оборони України з посиланням на Повітряне командування "Схід". "Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - повідомила пресслужба в Telegram-каналі в четвер.

++00.20++

"Укрзалізниця" за місяць війни перевезла евакуаційними поїздами 2,8 мільйона людей, повідомив у четвер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

++00.16++

США і Європейський Союз працюють над тим, щоб ускладнити здатність Росії використовувати залишки її міжнародних резервів, включаючи золото. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), опублікованій на сайті Білого дому. "Сполучені Штати і Європейський Союз спільно працюють над тим, щоб послабити здатність Росії використовувати її міжнародні резерви, включаючи золото, для підтримки своєї економіки та фінансування своєї незаконної війни", - наголошується в заяві.

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