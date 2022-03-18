У ЄС пояснили,на кого поширюється заборона щодо ввезення товарів розкоші до РФ

Заборона на ввезення до Росії низки предметів розкоші з Євросоюзу поширюється не лише на юридичних, а й на фізичних осіб. Про це кореспонденту DW повідомило джерело в структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня.

"Фізичним особам не дозволяється купувати у ЄС продукти розкоші, перелічені у додатку XVIII, та брати їх з собою до Росії для особистого використання", - заявив чиновник. У цьому доповненні до рішення ради ЄС про четвертий пакет санкцій міститься 22 категорії товарів розкоші, які не можна ввозити до Росії.

За словами співрозмовника DW, введені санкції передбачають, що перелічені товари "не мають продаватися, постачатися, передаватися та експортуватися" до Росії. "Отже, через те, що санкції чинні та митниця у ЄС контролює, перелічені товари не зможуть потрапити (до Росії. - Ред)", - уточнив він.

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Яким чином у ЄС контролюють, що підсанкційні товари не зможуть потрапити до Росії? "Митні органи країн-членів ЄС докладають усіх зусиль для того, аби застосовувати санкції належним чином, навіть якщо це означає посилення (митного. - Ред) контролю. Цей контроль здійснюється незалежно від типу транспорту чи пункту відправлення транспортного засобу, що перевозить товари", - пояснило джерело DW.

Нагадаємо, що четвертий пакет санкцій за війну РФ проти України заборонив ввозити з ЄС до Росії, зокрема, ікру, трюфелі, вина та інший алкоголь; сигари, парфуми та декоративну косметику; шкіряні вироби; включно із сумками, одяг та взуття; килими, дорогоцінне каміння та прикраси із золота та срібла; посуд та кришталь; годинники. Обмеження поширюється на ці товари, якщо їх вартість вище 300 євро за одну одиницю. Для певних категорій товарів цей поріг вищий: 750 євро для електроприладів, 1000 - для аудіо- та відеоапаратури, 50 000 - для автівок та інших транспортних засобів.

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