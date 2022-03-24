Зеленський: Україна має бути в ЄС вже найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю, 25 березня.

Читайте хроніку війни в Україні за 25 березня

"Хочу подякувати (Європейському Союзу - Ред.). Ви об'єднані навколо нас. Так чи інакше, по-різному, але, головне - ви об'єдналися. І ми дійсно це цінуємо. Ви застосували санкції - ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс", - заявив Зеленський під час виступу перед Європейською Радою.

Він також висловив подяку за блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2". "Але це також було трошки запізно. Бо якби було вчасно, то Росія не створила б газову кризу - принаймні був такий шанс", - зауважив український лідер.

У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Нарешті, ось тут я вас прошу: Не спізніться, будь ласка! Бо за цей місяць ви порівняли ці світи і вже бачите, хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є, а у нас є цей шанс".

"Послухай, Вікторе…"

Після цього він по черзі перелічив країни ЄС, виділяючи ті, які вже "за нас", тобто підтримують вступ України в ЄС, та висловлюючи сподівання, що решта країн ЄС, які ще цього не зробили, таки зроблять це. Окремо у цьому переліку Зеленський зупинився на Угорщині та Німеччині.

"Угорщина… Я хочу зупинитися тут і бути відвертим, один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви - суверенна держава. (…) У вас були трагічні моменти. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал - "Взуття на річці Дунай" (меморіал на згадку про жертви Голокосту, встановлений на березі Дунаю в Будапешті. - Ред.), про масові вбивства", - зауважив Зеленський.

Після цього він звернувся особисто до угорського прем'єра Віктора Орбана: "Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивися на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. Це сьогодні робить Росія - те саме взуття в Маріуполі, там - такі ж самі люди, дорослі і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні? Вагаєшся, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися, час вже вирішувати".

Читайте також: Втеча з пекла: свідчення очевидців, які залишили блокадний Маріуполь

Завершив свою промову Зеленський закликом підтримати членство України в ЄС, згадавши наприкінці Німеччину: "Ми віримо у вас, нам потрібна ваша підтримка, ми віримо в твій народ, ми віримо в Європейський Союз і ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами".