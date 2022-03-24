Зеленський: Україна має бути в ЄС вже найближчим часом

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Володимир Зеленський дорікнув лідерам ЄС, що вони запізно запровадили санкції проти Росії. Тому він закликав ЄС не спізнитися з прийомом України до лав об'єднання.
Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю, 25 березня.
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"Хочу подякувати (Європейському Союзу - Ред.). Ви об'єднані навколо нас. Так чи інакше, по-різному, але, головне - ви об'єдналися. І ми дійсно це цінуємо. Ви застосували санкції - ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс", - заявив Зеленський під час виступу перед Європейською Радою.
Він також висловив подяку за блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2". "Але це також було трошки запізно. Бо якби було вчасно, то Росія не створила б газову кризу - принаймні був такий шанс", - зауважив український лідер.
У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Нарешті, ось тут я вас прошу: Не спізніться, будь ласка! Бо за цей місяць ви порівняли ці світи і вже бачите, хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є, а у нас є цей шанс".
Після цього він по черзі перелічив країни ЄС, виділяючи ті, які вже "за нас", тобто підтримують вступ України в ЄС, та висловлюючи сподівання, що решта країн ЄС, які ще цього не зробили, таки зроблять це. Окремо у цьому переліку Зеленський зупинився на Угорщині та Німеччині.
"Угорщина… Я хочу зупинитися тут і бути відвертим, один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви - суверенна держава. (…) У вас були трагічні моменти. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал - "Взуття на річці Дунай" (меморіал на згадку про жертви Голокосту, встановлений на березі Дунаю в Будапешті. - Ред.), про масові вбивства", - зауважив Зеленський.
Після цього він звернувся особисто до угорського прем'єра Віктора Орбана: "Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивися на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. Це сьогодні робить Росія - те саме взуття в Маріуполі, там - такі ж самі люди, дорослі і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні? Вагаєшся, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися, час вже вирішувати".
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Завершив свою промову Зеленський закликом підтримати членство України в ЄС, згадавши наприкінці Німеччину: "Ми віримо у вас, нам потрібна ваша підтримка, ми віримо в твій народ, ми віримо в Європейський Союз і ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами".