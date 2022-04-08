Глава Єврокомісії виїхала потягом до Києва

Глава Єврокомісії Урсула фон Ляєн (Ursula von der Leyen), яка запланувала зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, виїхала в ніч на п'ятницю, 8 квітня, на потязі до Києва з польського Перемишля, розташованого приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною. Як уточнило dpa, фон дер Ляєн прибуде до Києва у складі делегації за участю верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера та низки європарламентарів.

До Перемишля і далі прибувають українські біженці. В окремі дні їхнє число, за даними агенцій, досягало 100 тисяч.

Урсула фон дер Ляєн - перший високопоставлений європейський політик, який з моменту різанини у Бучіпід Києвом відвідує українську столицю.

У середині березня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, а також глави урядів Польщі та Чехії Матеуш Моравецький та Петр Фіала зустрічалися у Києві із Зеленським. Тоді вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і у такий спосіб продемонструвати солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.

Візит перед конференцією донорів Stand Up For Ukraine

Візит Урсули фон дер Ляєн проходить перед конференцією донорів Stand Up For Ukraine, яка відбудеться у Варшаві 9 квітня з метою збору коштів для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Конференцію скликали з ініціативи голови Єврокомісії, а також прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

П'ятий пакет санкцій щодо РФ

Раніше постійні представники країн Євросоюзу погодили п'ятий пакет санкцій проти РФ. Йшлося, зокрема, про повну заборону в Євросоюзі транзакцій чотирьох російських банків, ембарго на імпорт із Росії вугілля, а також про заборону постачання високотехнологічних товарів до РФ та заходи до портів ЄС судів під російськими прапорами. Повний перелік штрафних заходів можуть оприлюднити в офіційному журналі ЄС вже 8 квітня. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав заходи "масштабним рішучим подальшим кроком" щодо Москви. Урсула фон дер Ляєн запропонувала цей пакет 5 квітня.