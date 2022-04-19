Зеленський: Зволікання з наданням зброї дозволяє РФ вбити більше українців

Президент України Володимир Зеленський закликає іноземних партнерів пришвидшити передачу Україні зброї для протидії військовій агресії РФ. Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 55-го дня війни Росії проти України.

За його словами, зараз на території України та в прикордонних районах РФ зосереджена фактично вся боєздатна частина російської армії. "Вони зігнали проти України майже всіх і все, що здатне воювати. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої ми потребуємо, яка є в наших партнерів і яка є співставною зі зброєю, яку використовує РФ, ми б уже виграли цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - сказав він.

Зеленський додав, що саме тому в кожному контакті з лідерами демократичного світу наголошує на несправедливості того, що "Україна досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь там на складах". "Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - сказав він.

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Зеленський: Ситуація на Сході - жорстка

За словами Зеленського, інтенсивність дій російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі та в Дніпропетровській області значно зросла. "Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, - це вже фірмовий почерк російської армії", - сказав він

Ситуація в Маріуполі Донецької області "залишається без змін - максимально жорсткою", повідомив президент України. "Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, - невідома", - сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна не отримує від Росії відповіді на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. "На це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це найкращий аргумент не зв’язуватись з РФ", - наголосив він.

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