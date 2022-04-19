Зеленський: Зволікання з наданням зброї дозволяє РФ вбити більше українців

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Якщо Україна отримає зараз ту зброю, яку деякі партнери планують передати найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей, наголосив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський закликає іноземних партнерів пришвидшити передачу Україні зброї для протидії військовій агресії РФ. Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 55-го дня війни Росії проти України.
За його словами, зараз на території України та в прикордонних районах РФ зосереджена фактично вся боєздатна частина російської армії. "Вони зігнали проти України майже всіх і все, що здатне воювати. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої ми потребуємо, яка є в наших партнерів і яка є співставною зі зброєю, яку використовує РФ, ми б уже виграли цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - сказав він.
Зеленський додав, що саме тому в кожному контакті з лідерами демократичного світу наголошує на несправедливості того, що "Україна досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь там на складах". "Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - сказав він.
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За словами Зеленського, інтенсивність дій російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі та в Дніпропетровській області значно зросла. "Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, - це вже фірмовий почерк російської армії", - сказав він
Ситуація в Маріуполі Донецької області "залишається без змін - максимально жорсткою", повідомив президент України. "Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, - невідома", - сказав він.
Зеленський зауважив, що Україна не отримує від Росії відповіді на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. "На це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це найкращий аргумент не зв’язуватись з РФ", - наголосив він.
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