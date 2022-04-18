Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Народний депутат України від забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) й кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук пропонує лідерам України та РФ обміняти його на захисників та цивільних, заблокованих у Маріуполі від початку березня. Про це свідчить його відеозвернення, оприлюднене Службою безпеки України у понеділок, 18 квітня.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", - сказав Медведчук російською мовою.

Україна сумнівається, що РФ підтримає ідею

Водночас на думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, керівництво Росії навряд чи погодиться на цю пропозицію Віктора Медведчука. "Для нас, як для країни, яка цивілізована і дуже сильно любить своїх громадян - це справді важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, усіх своїх маріупольців із варварських, кривавих рук російської армії. Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців та азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", - зазначив Подоляк.

За різними оцінками, в Маріуполі досі перебувають близко 120 тисяч цивільних. За словами очевидців, місто потерпає від гуманітарної катастрофи, постійних авіаударів та обстрілів. Як повідомляв 11 квітня Михайло Подоляк, 90 відсотків Маріуполя вже зруйновано. Деякі райони міста перебувають під контролем українських військ - зокрема бійців полку спецпризначення "Азов", 36-ї бригади морської піхоти та прикордонників.

До цього до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зверталися британці Ейден Еслін і Шон Піннер, які потрапили в полон РФ і так званої "ДНР", посприяти їх обміну на Медведчука. Також із такою ідеєю виступала дружина нардепа Оксана Марченко.

Затримання Медведчука

Напередодні, 16 квітня, Личаківський районний суд Львова взяв нардепа-втікача під варту без можливості внесення застави. Його затримали 13 квітня під час спроби виїзду за межі Київської області. За даними СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. У відповідь на пропозицію Зеленського обміняти нардепа на українських полонених, у Кремлі тоді зазначили, що не бачать такої можливості, адже він не є громадянином РФ.

27 лютого, на четвертий день повномасштабної війни РФ проти України, стало відомо про втечу Медведчука з-під домашнього арешту. Він перебував під ним з 12 жовтня через підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року, а після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.