Зеленський: Або Захід допоможе Україні зброєю, або Путін піде далі

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до країн-партнерів із проханням про воєнну допомогу. Відео англійською мовою із закликом надати Україні конкретний перелік важкої зброї з'явилося в офіційним акаунтах українського лідера в соцмережах у середу, 13 березня. Серед списку - важка артилерія, реактивні системи залпового вогню, бронетранспортери, танки, системи протиповітряної оборони та бойова авіація.

"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - зазначив президент України. Він додав, що російська армія змінює свою стратегію, посилюючи війська, щоб "сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем".

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Крім того, він наголосив, що Росія не планує зупинятися на Україні. "Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України", - сказав Зеленський.

За його словами, Польща, Молдова, Румунія та Балтійські країни стануть новою мішенню для РФ, якщо українська свобода не витримає. "Кадри з Бучі та Маріуполя продемонстрували реальні наміри Росії щодо цілого світу і тільки силою це можна зупинити. Це треба зробити вже зараз. Треба озброїти Україну зараз", - закликав президент та додав, що свобода має бути озброєна не гірше за тиранію.

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