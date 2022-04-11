 Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2022

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Новини

Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС

Глав МЗС країн ЄС обговорили підтримку України, санкції проти Росії та нафтове ембарго. Які два слова Жозеп Боррель знайшов для війни РФ проти України та що зараз найбільше тривожить Євросоюз.

Український солдат з протитанковою ракетою. Ірпінь 12 березня 2022

Український солдат з протитанковою ракетою

З огляду на очікування великого наступу російської армії на Донбас, у ЄС готові збільшити підтримку України, передусім зброєю. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 11 квітня, в Люксембургу, повідомляє кореспондент DW. "Треба підтримувати Україну всіма засобами", - зазначив він.

Усі держави ЄС намагаються позбутися залежності від нафти з РФ

Боррель повідомив, що на засіданні міністри обговорили як ефективність наявних санкцій проти Росії, так і нові заходи. "Нічого не виключено, в тому числі і санкції на нафту та газ. Сьогодні не ухвалили жодного рішення, була лише загальна дискусія. Важливо розрізняти розрізняти нафту та газ. У 2021 році рахунок за імпорт нафти був у чотири рази більший, ніж рахунок за газ", - зазначив дипломат і додав, що нафту при цьому й легше замістити. Нагадаємо, що ЄС заплатив Росії минулого року за нафту та нафтопродукти майже 71 мільярд євро, а за газ - майже 18 мільярдів.

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"Усі (держави ЄС. - Ред.) в процесі зменшення їхньої залежності, зменшення споживання (енергоносіїв. - Ред.), що надходять з Росії. Уже зараз", - запевнив Боррель. При цьому він зауважив, що хоча деякі країни вже сказали, що більше не купуватимуть російську нафту та газ, інші поки лише працюють над зниженням залежності.

Водночас Боррель закликав зрозуміти: "Давайте не плекати ілюзій. Якщо перекрити російський газ наступного тижня, то не станеться так, що російська армія матиме менше засобів ведення війни". Тому, за його словами, хоча санкції й важливі, зараз головним пріоритетом Євросоюзу є підтримка оборони України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтвердила цей погляд: "Ми дуже добре розуміємо, що у ці моменти українці можуть захистити свободу, незалежність і безпеку лише за допомогою зброї. Тому ми разом, як Європейський Союз, як друзі України, в майбутньому інтенсифікуємо ці постачання зброї".

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Наступ Росії на Донбас найбільше тривожить ЄС

На думку Борреля, є лише два слова, які характеризують російську агресію проти України: провал і жахіття. "Це великий провал російської армії. Вони намагалися завоювати Київ, але були відкинуті. Вони відійшли від Києва, бо побачили, що не можуть взяти столицю", - переконаний глава дипломатії ЄС. "Друге слово - жахіття. Те, що російська армія залишила після себе, - це вбиті цивільні, знищені міста, невибіркові бомбардування, як те, що ми побачили на залізничному вокзалі (Краматорська. - Ред.)", - розповів Боррель, який кількома днями раніше відвідав Бучу.

Питання, яке зараз "найбільше хвилює" ЄС, - це російський наступ на Донбас. "Те, що станеться на Сході, додає нам ще більшої готовності продовжувати підтримку Україну", - зазначив Боррель. Він підтвердив, що міністри обговорили виділення додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України. Остаточно це рішення не ухвалене, бо дві чи три країни мають ратифікувати його у парламенті, але це лише процедурне питання, додав глава європейської дипломатії.

Таким чином сума, яку виділяють на зброю для України з європейського інструменту підтримки миру, зросте до 1,5 мільярда євро. Чи достатньо буде цих коштів? На це запитання кореспондента DW Боррель відповів, що загальна сума набагато вища, бо багато держав ЄС надають Україні зброю й за свої кошти. "Я вас запевняю, це набагато більше, ніж ці (1,5 мільярда євро. - Ред.). І якщо цього не вистачить, то ми подивимося та додамо ще", - наголосив він.

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    Автор: Клаудія Ден


 

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