Фон дер Ляєн вважає події у Бучі воєнним злочином

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 8 квітня.

DW стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після візиту до Києва заявила, що вважає воєнними злочинами скоєне російськими військами у Бучі. "Мій інстинкт говорить: якщо це не є воєнним злочином, то що ж тоді є воєнним злочином?" - сказала політикиня. За її словами, тепер ці події необхідно ретельно розслідувати. Говорячи про значні руйнування, які зазнала Буча, фон дер Ляєн наголосила, що "житлові будинки не є військовими цілями".

++13.17++

До Києва у суботу з візитом солідарності прибув канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer). Під час візиту він зустрінеться, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком, повідомляє dpa. Також планується, що австрійський канцлер відвідає Бучу, де російські окупанти жорстоко вбили сотні цивільних осіб. Напередодні у Києві з візитом перебувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також відвідувала Бучу.

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Італія планує відновити роботу посольства у Києві наприкінці квітня, заявив у суботу міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. "Ми поїхали з Києва останніми та будемо серед перших, хто повернеться", - цитує міністра агенція Reuters після засідання у відомстві з приводу російської війни в Україні. Ді Майо наголосив, що Італія має посилити дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та досягти припинення вогню в Україні.

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Україна закликає міжнародні структури та організації сприяти якнайшвидшому вивезенню українських громадян з території Росії. Про це йдеться в офіційній заяві міністерства закордонних справ України, що була оприлюднена у суботу на сайті відомства.

Зокрема, українське МЗС звертається до верховного комісара ООН з питань біженців, генерального секретаря Міжнародної організації з міграції та президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших відповідних міжнародних структур. "Ще до 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська під приводом "евакуації" почали вивезення тисяч громадян України, яких у сталінських традиціях розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії", - йдеться у тексті заяви. У міністерстві наголошують, що "насильницьке переміщення населення або депортація" українців владою РФ є грубим порушенням прав людини та воєнним злочином.

++12.48++

У Краматорську Донецької області з 220 тисяч жителів станом на сьогодні залишається 80 тисяч людей, розповів у суботу в ефірі національного телемарафону мер міста Олександр Гончаренко. За його прогнозами, протягом наступних двох тижнів з міста поїде ще 20 тисяч жителів. "І буде як у 2014 році - 50-60 тисяч лишалися та не їхали з міста. І сьогодні вони також не мають наміру їхати, попри заклики", - сказав Гончаренко.

За його словами, попри ракетний удар по вокзалу 8 квітня, паніки у Краматорську немає. Утім, тепер місто не може бути залізничним хабом, через який протягом останніх двох тижнів евакуювали людей з Донецької та Луганської областей. Нині цю роль взяли на себе Покровськ та Слов'янськ.

++12.38++

В Україні запустили сайт з інформацією про способи захисту українських жінок і дітей від торговців людьми. "Інформація з safewomen.com.ua може бути корисна як тим українкам, які залишилися в Україні, так і тим, хто за кордоном", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства соціальної політики у суботу.

++12.35++

Правоохоронці розслідують обстріл єдиного в Україні криголама "Капітан Булоусов" з екіпажем на борту в Маріупольському порту 8 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора. В результаті обстрілу одна цивільна людина загинула, кілька дістали поранень, йдеться в повідомленні ОГПУ у Telegram у суботу.

++12.15++

У Чорному морі російський флот блокує узбережжя Одеської області. За словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, флот РФ також періодично перегруповує сили та засоби. Також він повідомив про високу ймовірність ракетних ударів по Одесі та регіону. Проте ситуація є контрольованою, а в українських військових достатньо сил та засобів для вогневого ураження противника, запевнив Братчук.

Вибухи на Київщині - результат розмінування

++11.38++

У Київській області в суботу триває розмінування територій і доріг, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк. "Вибухи, які ви чули (в Києві. - Ред.), - це знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу. Павлюк зазначив, що "боєприпасів багато", додавши, що російські військові залишили "сюрпризи" - мінування будівель, автомобілів і навіть трупів. За його словами, на Київщині вже розміновано 127 гектарів території, 292 об'єкти та 70 кілометрів доріг. "Знайдено та знешкоджено близько 9 450 боєприпасів", - сказав Павлюк.

++11.25++

Відеосервіс YouTube заблокував канал Державної думи РФ, на який було підписано 145 тисяч користувачів. У відповідь на це Роскомнагляд зажадав від Google негайно відновити доступ до каналу і пояснити причину запровадження подібних обмежень. Спікер парламенту РФ, коментуючи блокування, назвав це "порушенням прав і свобод громадян Вашингтоном" та елементом інформаційної війни, яку США ведуть проти Росії.

++10.50++

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 19 тисяч своїх солдатів. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України про втрати російської армії. Серед інших втрат сил РФ - 705 танків, майже три сотні літаків та вертольотів, понад 1800 бойових броньованих машин та понад сто реактивних систем залпового вогню.

++10.47++

Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів російських олігархів в рамках запроваджених санкцій, повідомив зранку у суботу у Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

++10.40++

Військова розвідка Великобританії підтверджує інформацію про те, що російські операції за підтримки крилатих ракет з боку ВМС РФ і надалі зосереджені на напрямках Донбасу, Маріуполя та Миколаєва. "Росія і надалі завдає ударів по українських мирних жителях", - йдеться також у зведенні британського міноборони, в якому згадують про ракетний удар по вокзалу у Краматорську, внаслідок якого загинуло щонайменше 52 людей. Росія, ну думку Лондона, на залишає спроб створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом, але зіштовхнулася при цьому з запеклим опором українських військ.

++10.32++

Міська рада Мілана привласнила звання почесної громадянки 77-річній художниці з Санкт-Петербурга Олені Осиповій, яка активно виступає проти війни в Україні. Міська влада Мілана обґрунтувала своє рішення тим, що Осипова є для них "символом російських громадян, які борються проти війни в Україні". Цим жестом вони хотіли висловити свою солідарність із нею. 77-річна художниця Олена Осипова пережила блокаду Ленінграда. "Не вір у справедливість війни", - говорилося одному з плакатів, із якими вона виходила вулиці Петербурга.

Затримання силовиками художниці з Санкт-Петербурга Олени Осипової, 2 березня 2022 року

++10.07++

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомили у суботу в Офісі генпрокурора України. За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", перебуваючи у Маріуполі, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами. Зокрема, "псевдоглава частково окупованого міста допомагає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", йдеться у повідомленні. Раніше російські і сепаратистські ЗМІ повідомили про призначення ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним депутата міськради Маріуполя, представника ОПЗЖ Костянтина Іващенка "мером Маріуполя".

++09.50++

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі у Миргороді на Полтавщині. Двоє людей отримали поранення, повідомив зранку у суботу у Telegram глава Полтавської ОДА/ОВА Дмитро Лунін. За його словами, внаслідок удару є значні руйнування.

++09.30++

У суботу в Україні для евакуації мирного населення із зони активних бойових дій погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це у Telegram повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Серед запланованих коридорів - один з Маріуполя для тих, хто буде їхати на власному транспорті.

176 українських дітей стали жертвами війни

++09.16++

Під час розв'язаної Росією війни проти Україні загинули 176 дітей, ще 324 отримали поранення, повідомили зранку у суботу і офісі генерального прокурора України. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні офісу генпрокурора у Facebook. Найбільше постраждало дітей у Донецькій (102), Київській (91), Харківській (76), Чернігівській (50), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

++09.10++

Через обстріл та пошкодження вокзалу у Краматорську зупиняється його робота, евакуація населення з Донецької та Луганської областей продовжиться зі станцій у Слов'янську, Покровську та Новозолотарівці, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" зранку у суботу. "Укрзалізниця, незважаючи на жахливу атаку ворога на краматорський залізничний вокзал, що сталася 8 квітня, продовжить евакуацію з Донбасу. Донецька та Луганська ОВА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, насамперед дітей, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими. Отже, залізниця не зупиняє завдання вивезти всіх у безпеку", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі відомства.

++08.59++

У Німеччині на тлі російської війни в Україні почали оновлювати інфраструктуру цивільної оборони та поповнювати кризові стратегічні запаси. Про це виданню Welt am Sonntag розповіла міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Зараз у країні налічується 599 громадських укриттів. Відповідальні служби працюють над облаштуванням підземних паркінгів, станцій метро та підвалів для можливості їхнього потенційного використання як бомбосховищ, зазначила Фезер. Уряд країни також виділив 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен. "Але ми ще навіть і близько не досягли рівня загальнонаціонального покриття", - зауважила глава німецького МВС. Німеччина також закуптиме медичне обладнання, ліки та захисних одяг для посилення національного стратегічного запасу, повідомила вона.

++08.45++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що не бачить більше можливостей для постачання Україні зброї та військового обладнання напряму з запасів Бундесверу. Як пояснила Ламбрехт у коментарі виданню Augsburger Allgemeinen, для того, щоб зберігати оборонну здатність німецької армії на необхідному рівні, майбутні поставки озброєння Україні повинні здебільшого відбуватися напряму через компанії-виробників зброї. "Що ж стосується поставок з запасів Бундесверу, то я мушу відверто сказати, що ми тут вже дійшли до межі (можливостей. - Ред.)", - зауважила міністерка.

++08.22++

Внаслідок російського ракетного удару по Сєвєродонецьку цієї ночі спалахнула багатоповерхівка, повідомив зранку у суботу у Telegram глава Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай. "Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька - полум'ям зайнявся багатоквартирний будинок", - написав він. Кількість жертв уточнюється. Загалом протягом минулої доби російські сили зруйнували 11 об'єктів в Луганській області, вісім з яких - житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.

++08.18++

У Варшаві 9 квітня відбудеться конференція донорів Stand Up For Ukraine. Її мета - збір коштів для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Ініціатори - неурядова організація Global Citizen, Європейська Комісія (ЄК) та уряд Канади. Гроші підуть, зокрема, на підтримку програм ООН та місцевих ініціатив допомоги. Очікується, що на конференції буде особисто присутня голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), тоді як канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підключиться по відеозв'язку. Свою участь також підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.

++07.45++

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську зросла до 52 осіб, серед яких - п'ятеро дітей, повідомив ввечері у п'ятницю голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Сьогодні весь світ співчуває Краматорську, де російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 особи, серед яких п'ятеро дітей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

РФ розгорнула польові табори біля кордону у Бєлгородській області

++07.38++

Російські окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, повідомляє зранку у суботу генштаб ЗСУ. Так, згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку російські підрозділи продовжують штурмові дії. "Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь", - зазначають у генштабі. На території Донецької та Луганської областей українськими підрозділами за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев'ять танків, сім одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки противника.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів", - повідомили, зокрема, у генштабі ЗСУ.

++07.15++

На підступах до Харкова Росія стягнула тисячі військовослужбовців, цитує агентство dpa високопоставленого представника міністерства оборони США. За його словами, в районі російського Бєлгорода, розташованого за 40 км від кордону з Україною, кількість тактичних батальйонних груп (у кожній - від 600 до 1000 солдатів і офіцерів) збільшилася з 30 до 40. Речник Пентагону Джон Кірбі раніше заявив, що згідно з останніми даними, підрозділи, яких планують задіяти на Сході України, посилюють "десятками тисяч резервістів".

++05.40++

У Києві відновлює роботу дипломатичне представництво Європейського Союзу в Україні, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, це дозволить покращити взаємодію ЄС з українською владою. Голова диппредставництва ЄС Матті Маасікас супроводжував Борреля та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час їхнього візиту до Києва. Після нападу Росії на Україну представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув.

++04.30++

Дві організації ООН вимагають допомогти близько тисячі моряків торговельних суден, які нині перебувають в українських територіальних водах. Міжнародна морська організація ІМО та Міжнародна організація праці ILO звернулись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Лікарів без кордонів та Управління Верховного комісара ООН з питань біженців з проханням забезпечити необхідними для життєдіяльності продуктами 86 суден, які через воєнні дії чи відсутність пального не можуть залишити територіальні води України. Їхні екіпажі потребують води та продуктів харчування, ідеться у спільні й заяві IMO та ILO.

++03.40++

Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для скерування грошей країн-донорів на допомогу Україні, повідомив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован. "Ми з мінфіном лобіювали це рішення разом із урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії та Балтії", - цитує Рашкована "Інтерфакс-Україна".

++03.15++

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні, тепер ними керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід з Сирії, повідомляє ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника. За його словами, між військовими підрозділами, які вторглися в Україну 24 лютого, була погано налагоджена координацію. Від Дворнікова очікують покращення загального командування та управління, зазначив співрозмовник видання.

++02.40++

Фінансові установи Кайманових островів заморозили пов'язані з Росією активи на суму 7,3 мільярда доларів, повідомив портал новин Cayman Compass. За його даними, влада островів сформувала робочу групу, яка ухвалюватиме рішення щодо реалізації антиросійських санкцій. До її складу увійшли представники губернатора, фінансової системи, цивільної авіації та морського транспорту.

++02.05++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає виключити Росію зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі", - наголосив він у Twitter.

++01.50++

Президент США Джо Байден підписав законопроєкти про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та заборону на імпорт її нафти, повідомляє Білий дім. Раніше ці документи ухвалив Конгрес США. Рішення про припинення нормальних торговельних відносин з РФ дозволить адміністрації Байдена запровадити більш високі тарифи на різні види імпорту, зокрема на низку продукції із сталі та алюмінію. Крім того, проєкт передбачає менш сприятливий тарифний режим для Білорусі.

++01.10++

Міністерство оборони США поклало на російських військових відповідальність за ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. Заяви Росії про те, що її сили не брали участь у завданні удару, виглядають "непереконливо", повідомив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі. "За нашими оцінками, це був російський удар, і для його здійснення використовувалася балістична ракета малої дальності", - наголосив він.

++00.40++

Володимир Зеленський розкритикував надто нерішучий курс уряду ФРН щодо Росії. В інтерв'ю німецькій газеті Bild він привітав заборону імпорту російського вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, але заявив, що вжитих заходів недостатньо. "Деякі країни, включаючи Німеччину, виступають проти ембарго на нафту та газ. Я радий, щоп'ятий пакет містить ембарго на постачання вугілля та деревини", - сказав президент України. "Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито говорила, що ми не будемо членом НАТО. Але, щиро кажучи, риторика Німеччини змінилася", - сказав Зеленський, одночасно схваливши проведення у ФРН великих демонстрацій на підтримку України.

++00.15++

За минулу добу гуманітарними коридорами евакуйовано 6 665 людей, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. З Маріуполя та Бердянська за день на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. З них із Маріуполя - 1 614 людей. 3 544 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Оріхів, Гуляйполе.

++00.02++

Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.

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