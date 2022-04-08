ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну

Рада ЄС запровадила п'ятий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії за її "агресивну війну" проти України. Пакет затвердили у п'ятницю, 8 квітня, повідомили в пресслужбі Ради ЄС. Узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, а також на обмеження ресурсів Кремля для агресії.

"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших містах під російською окупацією. Мета наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", - цитує пресслужба Верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля.

Вугільне ембарго діятиме з серпня

Санкції стосуються зокрема імпорту вугілля з Росії. Укладати нові контракти заборонили з дня ухвалення обмежувальних заходів, а за чинними контрактами постачати вугілля з РФ до Євросоюзу ще можна буде протягом чотирьох місяців. Крім того, пакетом забороняється доступ суден під прапором РФ до портів ЄС, а російські та білоруські вантажні автомобільні перевізники більше не зможуть транспортувати товари до Євросоюзу. Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею, а також автомобільному транспорту в гуманітарних цілях.

Обмежувальні заходи також включають подальші заборони на експорт реактивного палива та інших товарів, таких як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання. Також пакет передбачає нові заборони на імпорт деревини, цементу, добрив, морепродуктів та лікеру. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро відповідно.

Санкції проти чотирьох банків РФ

ЄС також наклав повну заборону на транзакції на чотири ключові російські банки, включно з ВТБ, які представляють 23 відсотки частки ринку в російському банківському секторі. Після відключення від SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, у такий спосіб є повністю відрізаними від ринків ЄС, пояснюють у пресслужбі.

Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні в Україну, ключових олігархів та бізнесменів, пропагандистів, а також членів сімей тих, хто вже потрапив під санкції.

Читайте також: П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія