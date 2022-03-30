ООН: Треба притягти до відповідальності винних за вбивства у Бучі

Необхідно докласти всіх зусиль для проведення незалежних розслідувань масових вбивств у Бучі, аби встановити істину та притягнути винних до відповідальності. Про це повідомив офіс Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок, 4 квітня.

"Вкрай важливо, щоб усі тіла були ексгумовані та ідентифіковані, щоб можна було поінформувати сім'ї жертв та встановити точні причини смерті. Слід вжити всіх заходів для збереження доказів", - зазначила Бачелет.

Вона наголосила, що жахнулася зображень мирних жителів, що лежать мертвими на вулицях та в імпровізованих могилах у місті Буча Київської області.

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За словами Бачелет, повідомлення, що надходять з Бучі та інших областей України, можуть свідчити про воєнні злочини, а також серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.

Вбивство цивільних на Київщині

Після відходу російських військ з українського міста Буча було знайдено тіла вбитих цивільних. За даними міського голови Бучі, у братських могилах поховано 280 тіл.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими. Водночас в міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.

Посилення санкцій проти Росії

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель від імені всього Євросоюзу засудив звірства, вчинені російськими збройними силами у низці міст, які вони контролювали. "Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі. Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права щодо окупації", - йдеться у заяві.

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У зв'язку з цим ЄС вирішив терміново продовжити роботу над подальшими санкціями проти Росії. Також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже оголосив підготовку нових санкції проти Росії. Раніше в понеділок низка ЗМІ з посиланням на дипломатичні кола повідомила, що обговорення нових санкцій проти Росії має відбутися вже цього тижня.

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