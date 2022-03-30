 ООН: Треба притягти до відповідальності винних за вбивства у Бучі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: Треба притягти до відповідальності винних за вбивства у Бучі

Причетні до масових вбивств мирних жителів у Бучі повинні бути притягнені до відповідальності, заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. 

Люди плачуть біля братської могили в Бучі

Люди плачуть біля братської могили в Бучі

Необхідно докласти всіх зусиль для проведення незалежних розслідувань масових вбивств у Бучі, аби встановити істину та притягнути винних до відповідальності. Про це повідомив офіс Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок, 4 квітня.

"Вкрай важливо, щоб усі тіла були ексгумовані та ідентифіковані, щоб можна було поінформувати сім'ї жертв та встановити точні причини смерті. Слід вжити всіх заходів для збереження доказів", - зазначила Бачелет.

Вона наголосила, що жахнулася зображень мирних жителів, що лежать мертвими на вулицях та в імпровізованих могилах у місті Буча Київської області.

Читайте також: Щоденник війни. Буча. Вона є

За словами Бачелет, повідомлення, що надходять з Бучі та інших областей України, можуть свідчити про воєнні злочини, а також серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.

Вбивство цивільних на Київщині

Після відходу російських військ з українського міста Буча було знайдено тіла вбитих цивільних. За даними міського голови Бучі, у братських могилах поховано 280 тіл.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими. Водночас в міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі. 

Посилення санкцій проти Росії

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель від імені всього Євросоюзу засудив звірства, вчинені російськими збройними силами у низці міст, які вони контролювали. "Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі. Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права щодо окупації", - йдеться у заяві.

Читайте також: Моравецький назвав масові вбивства в Бучі "геноцидом" і вимагає посилення санкцій проти РФ

У зв'язку з цим ЄС вирішив терміново продовжити роботу над подальшими санкціями проти Росії. Також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже оголосив підготовку нових санкції проти Росії. Раніше в понеділок низка ЗМІ з посиланням на дипломатичні кола повідомила, що обговорення нових санкцій проти Росії має відбутися вже цього тижня.

Дивитись відео 02:31

Навіщо Росія викрадає українців (30.03.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Алла Сенельникова: У дев'ятирічному віці під час війни все було набагато простіше, ніж зараз, коли тобі 90

Знову війна: втеча з України до ФРН свідків Голокосту

Ще будучи дітьми, ці люди пережили Другу світову війну, а зараз вони змушені втікати з охопленої війною України до ФРН.  

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

У І кварталі 2022 року показники постачання електрокарів Tesla перевищили 310 тисяч одиниць.  