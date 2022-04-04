В Україні близько 600 військовополонених РФ - Верещук

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 4 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

Катівня в Бучі

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У звільненій Бучі на Київщині виявили тіла п'ятьох загиблих у підвалі дитячого санаторію, де російські окупанти облаштували кімнату тортур. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у понеділок увечері.

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав'язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції.

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Франція видворяє низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни, повідомили у МЗС Франції у понеділок.

"Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців”, - зазначено у заяві. За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про висилку близько 30 російських дипломатів.

Раніше цього дня Німеччина повідомила про видворення 40 російських дипломатів.

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Міська рада Маріуполя повідомила, що за підтримки російської армії у місті призначили нового "мера" міста. Ним став член забороненої в Україні на час воєнного стану проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Костянтин Іващенко.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, засідання првоели на на території школи №53.

"За нашою інформацією, для забезпечення правильної картинки на це фейкове зібрання було завезено під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл. Це прямий примус до співпраці, а точніше - шантаж загрозою життю та близьким", - написав він у Telegram.

За словами Андрющенка, самоназвана "міськрада" також ратифікувала на території Маріуполя результати псевдореферендуму 2014 року про створення "ДНР".

В Україні близько 600 військовополонених РФ, готуються будувати табір

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Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Україні загальна кількість військовополонених РФ становить близько 600 осіб.

"Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір. Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Латвія та Литва повертають своїх послів з РФ та висилають російських

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Литва наказала російському послу залишити країну і вирішила закрити російське консульство в Клайпеді. Обидва рішення ухвалено у зв'язку з рішенням знизити рівень дипломатичного представництва між Литвою та РФ, повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він також додав, що найближчим часом у Вільнюс повернеться посол Литви у Москві.

Рівень дипломатичних відносин із Росією знизила також Латвія. Рига відкличе свого посла з Москви, а російський посол у Латвії залишить країну.

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Рада Безпеки ООН не проводитиме засідання на тему масових вбивств людей у Бучі, яке запропонувала Росія з метою обговорити "провокацію українських радикалів". Великобританія, що головує в Раді безпеки, відмовилася задовольнити вимогу Росії про скликання засідання. У відповідь РФ повторно закликала зібрати Радбез ООН щодо Бучі.

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Найгірша ситуація щодо жертв серед мирних жителів - у місті Бородянка на Київщині, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. "Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї, і відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді, по людських жертвах найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо ще говорити про Бородянку. Там є про що говорити", - сказала вона в ефірі єдиного телемарафону.

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Італія приєднається до європейського газового ембарго проти Росії після оприлюднених фактів про звірства російських військових у Бучі. Про це заявив міністр закордонних справ країні Луїджі Ді Майо після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.

Водночас Австрія не має наміру підтримувати європейські санкції проти російського газу. За словами міністра фінансів Австрії Маґнуса Бруннера (Magnus Brunner), "санкції не повинні торкатися вас більше ніж того, проти кого вони направлені". Саме тому Відень, "як і Німеччина, дуже обережно ставиться до газового ембарго, так як побоюється, що наслідки для Австрії будуть більшими, ніж для Росії".

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Російські війська обстріляли Миколаїв забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич 4 квітня.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом", - написав Сєнкевич у Telegram.

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Російські війська залишили Житомирщину

Російських окупаційних військ у Житомирській області більше немає, повідомив увечері 4 квітня голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

"На Житомирщині ворога було відкинуто, і на сьогодні російських окупаційних військ на території нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й власний слід, мінуючи мирні будинки", - написав він у Telegram.

Бунечко також повідомив, що Рада оборони Житомирщини посилила у області контроль за поводженням з вогнепальною зброєю.



"Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках - зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ДСНС закликало українців бути обережними із боєприпасами та не наближатися до них.

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За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner), після вбивств у Бучі "не може бути сумнівів" у тому, що Росія веде "злочинну війну". Про це він заявив перед засіданням міністрів країн Єврозони в Люксембургу, повідомляє кореспондент DW. Він виступив за підготовку Євросоюзом наступного, вже п'ятого пакета санкцій. "Ідеться про те, щоб ще збільшити тиск на Путін, але і нас при цьому не ослабити значною мірою. Розглядатися мають всі варіанти", - зазначив Лінднер.

При цьому він виступив за якомога швидше припинення імпорту енергоносіїв з Росії, але додав, що треба розрізняти газ, нафту та вугілля. "Газ у короткостроковій перспективі неможливо замінити. Ми нашкодимо нам більше, ніж йому (Путіну. - Ред.)… Але має бути чітко зрозуміло, що слід якомога швидше припинити всі економічні зв'язки з Росією", - наголосив міністр фінансів Німеччини.

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У Київській області російська армія завдала значних руйнувань приватному дендрологічному парку "Добропарк". Його відкрили у 2020 році у селі Мотижин, за 29 км від Києва. Територія парку понад 300 гектарів, на яких вирощували поля тюльпанів та лаванди, самшит, петунії та ліатрис.

"Повністю знищений головний будинок, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко. Весь персонал, на щастя, живий та в безпеці", - йдеться у повідомленні парку у Facebook.

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Іспанська поліція разом із ФБР обшукали в порту Пальма-де-Майорка яхту, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу. Про це повідомила агенція AP. 78-метрову яхту Tango оцінюють у 120 мільйонів доларів. У зв'язку із чим проводиться обшук, не повідомляється.

Про намір заблокувати активи Вексельберга в рамках санкцій, запроваджених у зв'язку з війною в Україні, Мінфін США повідомив 11 березня. Мільярдер Віктор Вексельберг вважається людиною з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Підприємець очолює московську Renova Group - конгломерат, що включає металургійні, гірничодобувні, технологічні та інші активи.

Вексельберг був включений в американські списки санкцій ще в 2018 році у зв'язку з ймовірною причетністю до втручання РФ у вибори в США. Усі його активи в країні заморожені, американським компаніям заборонено мати з ним справу.

За час війни в Україні загинули 18 журналістів

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Росія скоїла 74 злочини щодо представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав: Великобританія - п'ять, Чехія - два, США - два, Данія - два, ОАЕ - два, РФ - два, Ірландія - один, Швейцарія - один, Франція - один, Литва - один. Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України з посиланням на генеральну прокуратуру.

Зазначається, що серед журналістів загинули 18 осіб (15 чоловіків та три жінки), викрадено вісім осіб (чотири чоловіка та чотири жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісти зникли три особи, зазнали залякування 15 журналістів. "Крім того зафіксовано щонайменше сім фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Найбільше злочинів, за даними мінкульту, скоєно у Київській та Запорізькій областях.

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Тортури військових у російському полоні

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Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на розповіді звільнених з російського полону громадян України. За її словами, полонених українців тримали "у полі, в ямі, в гаражі". "Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували", - написала Денисова на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, військовослужбовців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала повернення полонених додому, зазначає омбудсменка.

"Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців сталося відмороження кінцівок. До них ставилися як до в'язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - наголосила Денисова.

Також вона повідомила про випадки, коли полонених громадян України по декілька днів морили голодом.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти мирного населення у місті Буча Київської області. "За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - повідомляє українська розвідка на сторінці у Facebook. В оприлюдненому списку - імена, військові звання та паспортні дані.

За даними ГУР, серед військовослужбовців 64-ї бригади переважна більшість співробітників органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення з понеділка, 4 квітня, візових обмежень для громадян країн, які Москва вважає "недружніми". Текст указу опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Таким чином призупиняється дія спрощеного візового режиму Росії з країнами Європейського Союзу, а також Норвегією, Данією, Швейцарією, Ісландією та Ліхтенштейном.

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