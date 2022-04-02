 Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині

Поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна у Київській області, де йшли інтенсивні бої. Зв'язок із ним втратився 13 березня.

Symbolbild | Presse

Після тривалих пошуків 1 квітня у районі села Гута Межигірська у Київській області поліція знайшла тіло українського фотографа та документаліста Макса Левіна, повідомляє видання "Лівий берег", із яким він співпрацював.

Зв'язок із фотокореспондентом втратився 13 березня, коли він разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим направився до Гути Межигірської документувати наслідки російського вторгнення в Україну. Чоловіки лишили машину та пішли в бік села Мощун, де згодом почалися інтенсивні бої. 

Місцезнаходження та доля Чернишова залишаються невідомими.

Скріншот з сайту LB.ua, на який фотокор Макс Левін працював понад 10 років

Скріншот з сайту LB.ua, на який Левін працював понад 10 років

Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. Він працював фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором українських і міжнародних видань. Понад 10 років працював у редакції "Лівого берега".

Більшість його документальних робіт були пов'язані з війною на сході України. Він був із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

У Левіна лишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

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