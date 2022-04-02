З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 1 квітня. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня (час київський).

Загинув фотограф Макс Левін

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Після тривалих пошуків 1 квітня в районі села Гута Межигірська у Київській області поліція знайшла тіло українського документаліста і фотографа Макса Левіна. Про це повідомляє видання "Лівий берег", з яким він співпрацював. Зв'язок із фотокором втратився 13 березня, коли він разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим направився Гуту-Межигірську документувати наслідки російської агресії. Згодом у цьому районі розпочалися інтенсивні бої. У Левіна лишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки. Місцезнаходження та доля Чернишова лишаються невідомими.

Вибухи та жертви на проукраїнському мітингу в Енергодарі

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В Енергодарі Запорізької області пролунала серія гучних вибухів. "Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російсько-фашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів", - повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". У місті почали глушити зв'язок,пропав дротовий інтернет. Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, зокрема мінометних черг по мирних мешканцях у районі будинку культури "Сучасник". У лікарнях перебувають містяни з травмами та важкими опіками.

Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції.

Папа Римський роздумує над візитом до Києва

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Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Київ. Про це він сказав репортерам у літаку на шляху до Мальти, передає агенція Reuters. На запитання про те, чи розглядає він запрошення української влади, Франциск відповів: "Так, це обговорюється". Жодних подробиць він більше не повідомив.

Прогноз мінекономіки щодо ВВП України

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Прогноз зниження валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2022 року складає 16 відсотків, а загальнорічне падіння може сягнути 40 відсотків, повідомляє міністерство економіки. Найбільше постраждали галузі, в яких неможлива дистанційна робота - авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

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Санкції США та їхніх союзників підштовхують російську економіку до рецесії, каже високопосадовець американського міністерства фінансів. Найкращим доказом дії санкцій він назвав інфляцію в Росії, яка досягла шести відсотків за останні три тижні. За прогнозами зовнішніх аналітиків, падіння російського економічного виробництва цього року становитиме близько 10 відсотків, у той час як під час пандемії COVID-19 в 2020 році воно скоротилось на 2,7 відсотка, передає агенція Reuters.

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Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються обійти санкції проти них, заявив агентству Reuters глава оперативної групи американського міністерства юстиції Ендрю Адамс. За його словами, навіть ті олігархи, проти яких поки що не запроваджені санкції, намагаються перенести свої активи туди, де їх важче заморозити, а також ховають яхти та літаки.

ОПУ: В Росії нова військова тактика

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Після відступу з київського та чернігівських напрямків російські війська відійдуть на Схід та Південь України і намагатимуться там закріпитись, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, "афганізації" - тобто партизанського опору по всій країні, який завдасть Росії великих втрат протягом довгого часу - не буде, натомість РФ "спробує наглухо окопатися, поставити протиповітряну оборону й тим самим різко знизити втрати своєї техніки та особового складу". Через це, на думку Подоляка, Україні не обійтися без важкої зброї, якщо "вона хоче деблокувати схід та Херсон".

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Мер міста Таврійськ Микола Різак потрапив до російського полону, повідомляє Таврійська міська територіальна громада в Facebook. Вимоги російських військ поки що невідомі. Таврійськ входить до Каховського району Херсонської області.

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Хакерська група Anonymous повідомила в Twitter про отримання доступу до 15 гігабайтів даних благодійного крила Російської православної церкви та надання журналістам і розслідувачам більше 50 тисяч їхніх електронних листів.

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У Києві від початку війни Росії проти України пошкоджені 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків і 44 школи, повідомляє міська державна адміністрація.

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Російські війська завдали ударів по онкологічному диспансеру в Чернігові та мирних кварталах міста 1 квітня, повідомив начальник управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський у Facebook.

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Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 158 дітей, 254 були поранені, повідомляє офіс генерального прокурора. Внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку РФ в Україні пошкоджені 869 закладів освіти, 83 з них зруйновані повністю.

++09.37++

Українські війська продовжують контрнаступ під Києвом, намагаючись просунутись від Ірпеня в бік Бучі та Гостомеля, зауважує міністерство оборони Великобританії у Twitter. "Російські війська залишили аеропорт у Гостомелі", - йдеться у повідомленні. Також наголошується, що після жорстких боїв українські сили укріпили ключовий маршрут на схід від Харкова.

Тим часом у мережі з'явилися фото з покинутого військовими РФ аеропорту в Uостомелі, де вони знищили наqбільший в світі український транспортний літак "Мрія". Зокрема, їх опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

США допоможуть передати Україні радянські танки

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США допоможуть державам-союзникам передати Україні танки радянського виробництва, повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на американського високопосадовця. Водночас він не став розкривати інформацію про те, скільки таких бойових машин передадуть українській стороні та з яких країн вони надійдуть.

Удари по Полтавщині та Дніпропетровщині

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Вночі російські військові завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, заявив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram. "У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає", - повідомив він.

++08.36++

Війська РФ завдали ракетного удару по одному з інфраструктурних об'єктів у Полтаві вночі, а зранку - кількох ударів по інфраструктурних об'єктах і житлових будинках в Кременчуці. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram. Він закликав містян не оприлюднювати жодних фото, на яких би було видно місця ударів. Інформація щодо постраждалих, за його словами, уточнюється.

Інтерв’ю Зеленського: про мирну угоду та пожежу на нафтобазі в РФ

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Володимир Зеленський

Український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News не став відповідати на запитання про можливу причетність України до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді. РФ звинуватила українських військових в авіаударах по нафтобазі з вертольотів. "Вибачте, я не обговорюю свої накази як головнокомандувача. Є речі, якими я ділюся лише з військовими Збройних сил України", - сказав він.

++07.49++

Президент України Володимир Зеленський попросив американського президента Джо Байдена про те, щоби США стали гарантом безпеки України в новому договорі, проєкт якого передали РФ в рамках переговорів про мир, і який мав би унеможливити повторне вторгнення Росії в майбутньому. "США розглядають цю пропозицію", - сказав він в інтерв’ю американському каналу Fox News.

На запитання про те, чи готовий Зеленський на територіальні поступки задля укладення мирної угоди з РФ, він відповів: "Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється".

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Ранкове зведення: загроза з території Молдови

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У генеральному штабі Збройних сил України вважають, що РФ відводить війська на окремих напрямках для посилення позицій та наступу на Слобожанському, Донецькому й Луганському напрямках.

"Активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-Молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться у ранковому зведенні генштабу в Facebook.

++06.15++

США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Вашингтон пішов на цей крок з метою розрядити ядерну напруженість у відносинах з Росією під час війни в Україні, пояснила представниця Військово-повітряних сил США Енн Стефанек агентству Reuters. На початку березня Пентагон говорив лише про відстрочку випробувань.

++06.01++

Від початку війни Росії проти України було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури, з них 29 - релігійні будівлі, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, в організації визнають, що цей перелік неповний.

++04.45++

США виділять ще 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, заявив речник міноборони Сполучених Штатів Джон Кірбі на брифінгу. За його словами, йдеться у тому числі про ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, броньовану колісну техніку, боєприпаси, прилади нічного бачення та захищені системи зв'язку.

Крім того, США надають Україні рятувальне обладнання та матеріали, необхідні у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї проти України, повідомила речниця Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу.

++03.20++

Пожежі на нафтобазі та складі боєприпасів у Білгороді можуть у короткостроковому плані посилити логістичні проблеми Росії, вважає міністерство оборони Великобританії. Зокрема, може бути порушено постачання російських військ, що оточують Харків, зазначили у британському оборонному відомстві.



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++03.04++

З початку війни Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні 1276 загиблих серед цивільного населення. Крім того, 1981 мирний житель отримав поранення. У більшості випадків причиною загибелі або поранення цивільних осіб названо застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари, зазначили в ООН.

++02.27++

Президент України Володимир Зеленський у підсумковому відеозверненні розповів, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які потерпають від російських обстрілів, окремо обговорювалася ситуація в Маріуполі. Глава держави висловив сподівання, що для вирішення проблеми Маріуполя будуть знайдені рішення. "Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати ввесь світ", - сказав Зеленський.

Він також додав, що протягом дня працювали гуманітарні коридори в трьох областях - Донецькій, Луганській і Запорізькій. Вдалося врятувати 6266 людей, у тому числі 3071 людину з Маріуполя, повідомив Зеленський.

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Група Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), що вирушила до Маріуполя, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів, заявила, що не змогла дістатися до міста, що перебуває в російській облозі. "Сьогодні наша команда намагалася забезпечити безпечне вивезення к з Маріуполя, але була змушена повернутися до Запоріжжя після того, як умови та обстановка унеможливили подальше просування. Ми зробимо ще одну спробу завтра. Вкрай важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей і забезпечували необхідні гарантії безпеки", - йдеться у заяві МКЧХ, поширеній у Twitter.

++01.41++

Рада ООН з прав людини ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо протидії дезінформації, повідомляє Facebook-сторінка МЗС України. "Рада ООН з прав людини сьогодні ухвалила резолюцію щодо протидії дезінформації, яка була ініційована Україною", - йдеться у повідомленні. Наголошено, що документ засуджує застосування операцій гібридного впливу та закликає держави активніше боротися з дезінформацією.

++00.54++

Генерал-майор Служби безпеки України намагався нелегально виїхати до Угорщини, надавши у прикордонному пункті фальшиву довідку про непридатність та "понизивши" себе у званні до рядового, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. "1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий офіцер запасу СБУ. В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи, щоб потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового", - йдеться в повідомленні. За цим фактом слідчі територіального управління ДБР у Львові внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Попри війну, за перший квартал 2022 року загальний фонд держбюджету зведено з дефіцитом 67,5 мільярда гривень, що значно менше за запланований дефіцит у 266,1 мільярда гривень, повідомив сайт мінфіну України з посиланням на попередні дані Держказначейства.

У міністерстві нагадали, що через війну РФ проти України та серйозний удар війни по економіці уряд переорієнтував бюджет на військові цілі та проведення найнеобхідніших соціальних витрат, а капітальні витрати були призупинені. Таким чином, у січні-березні 2022 року касові витрати загального фонду недовиконані на 32,2 відсотка та становили 356,4 мільярда гривень, ідеться в повідомленні.

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Росія завдала удару трьома ракетами по населеному пункті в Одеській області з Криму, повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко у відеозверненні, розміщеному у його Telegram-каналі. "Щойно противник завдав удару трьома ракетами по населеному пункті в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі", - сказав Марченко. Додаткових подробиць губернатор не повідомив.

Тим часом у повідомленні оперативного командування "Південь" сказано, що метою вказаного ракетного обстрілу була спроба "вразити об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може становити небезпеку для цивільного населення". "Завдяки своєчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони ракети не потрапили до запланованих ворогом об'єктів", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного командування "Південь".

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