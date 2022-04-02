США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще 300 мільйонів доларів військової допомоги, а також засоби захисту від можливої хімічної атаки, повідомили в ніч на суботу, 2 квітня, Пентагон і Білий дім.

Додаткова військова допомога

Речник міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив на брифінгу про виділення Україні додатково 300 мільйонів доларів безпекової допомоги.

Він нагадав, що США вже надали Україні понад 2,3 мільярда доларів на безпеку від початку президентства Байдена, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів - від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, нова допомога включає: ракетні системи з лазерним наведенням, тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку, різноманітні боєприпаси, прилади нічного бачення, тепловізори, оптику, захищені системи зв'язку, нестандартні кулемети, комерційні послуги супутникових знімків, медичне та польове обладнання.

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Засоби хімзахисту від США

Речниця адміністрації президента США Джен Псакі повідомила на брифінгу про надання Україні засобів хімзахисту. "Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальне обладнання та засоби, які можуть бути використані у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї проти України", - сказала вона

Радянські танки для України

Тим часом видання The New York Times повідомляє з посиланням на американського високопосадовця, ім'я якого не називається, що США допоможуть державам-союзникам передати Україні танки радянського виробництва. Водночас він не став розкривати інформацію про те, скільки таких бойових машин передадуть українській стороні та з яких країн вони надійдуть, але, за його словами, "передача відбудеться найближчим часом".

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав НАТО дати Україні один відсоток своїх танків і літаків.