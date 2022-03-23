 НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники погодяться надати додаткову підтримку Україні на саміті Альянсу 24 березня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на пресконференції у середу, 23 березня, анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу.

"Я очікую, що завтра союзники погодяться надати додаткову підтримку. Зокрема щодо кібербезпеки. А також обладнання, яке допоможе України захиститися від хімічних, біологічних та ядерних загроз", - сказав він.

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Розгортання нових бойових груп у Східній Європі

На тлі війни Росії проти України Столтенберг також повідомив, що НАТО розгорне чотири нових бойових групи - у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

"Разом із нашими силами в країнах Балтії та Польщі це означає, що в нас буде вісім багатонаціональних груп НАТО по всьому східному фланзі, від Балтії до Чорного моря", - сказав генсек.

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Роль Китаю у війні Росії проти України

Столтенберг також анонсував обговорення на саміті НАТО 24 березня підтримки Росії Китаєм, зокрема, поширення дезінформації з боку Пекіна. За словами генсека Альянсу, союзники занепокоєні можливою матеріальною підтримкою РФ з боку КНР.

"Я очікую, що лідери закличуть Китай виконувати свої зобов'язання у якості члена Радбезу ООН. Утриматися від підтримки військових дій Росії та приєднатися до всього світу з закликом до негайного припинення цієї війни", - сказав Столтенберг. 

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