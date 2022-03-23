НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники погодяться надати додаткову підтримку Україні на саміті Альянсу 24 березня.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на пресконференції у середу, 23 березня, анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу.
"Я очікую, що завтра союзники погодяться надати додаткову підтримку. Зокрема щодо кібербезпеки. А також обладнання, яке допоможе України захиститися від хімічних, біологічних та ядерних загроз", - сказав він.
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На тлі війни Росії проти України Столтенберг також повідомив, що НАТО розгорне чотири нових бойових групи - у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
"Разом із нашими силами в країнах Балтії та Польщі це означає, що в нас буде вісім багатонаціональних груп НАТО по всьому східному фланзі, від Балтії до Чорного моря", - сказав генсек.
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Столтенберг також анонсував обговорення на саміті НАТО 24 березня підтримки Росії Китаєм, зокрема, поширення дезінформації з боку Пекіна. За словами генсека Альянсу, союзники занепокоєні можливою матеріальною підтримкою РФ з боку КНР.
"Я очікую, що лідери закличуть Китай виконувати свої зобов'язання у якості члена Радбезу ООН. Утриматися від підтримки військових дій Росії та приєднатися до всього світу з закликом до негайного припинення цієї війни", - сказав Столтенберг.
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