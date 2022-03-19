Байден застеріг Китай від підтримки Росії у війні в Україні

Президент США Джо Байден під час розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном 18 березня застеріг Китай від надання Росії матеріальної підтримки в війні проти України, розказавши про можливі наслідки такої допомоги. Про це повідомляє Білий дім за підсумком майже двохгодинних переговорів лідерів.

Байден "описав ефект і наслідки того, що трапиться, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, яка здійснює жорстокі напади на українські міста і мирних жителів".

У пресрелізі не уточнюється, якими саме можуть бути ці наслідки. Водночас речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу зазначила, що постраждати можуть "величезні торгові потоки Китаю". "Санкції, безумовно, є одним із інструментів в арсеналі", - сказала вона.

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Китай наполягає на діалозі з РФ

Як зазначає Associated Press, у розмові не було жодних ознак, що Байден отримав якісь гарантії у відповідь від Сі. Навпаки, лідер Китаю звинуватив США в кризі та наполягав на тому, що наступний крок залежить від Байдена, пише агенція.

Офіційно міністерство закордонних справ КНР повідомило, що Сі вказав на необхідність припинення війни в Україні якнайшвидше і закликав країни Організації північноатлантичного договору (НАТО) вести діалог із Москвою. "Основні пріоритети зараз полягають у тому, щоб продовжити діалог і переговори, уникнути жертв серед мирного населення, запобігти гуманітарній кризі, припинити бойові дії та закінчити війну якнайшвидше", - сказав він.

Західні ЗМІ звертають увагу, що в китайському пресрелізі знову не покладається провина на Росію за військове вторгнення в Україну.

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За день до військового вторгнення РФ в Україну Китай виступив проти антиросійських санкцій та звинуватив США в "нагнітанні паніки". Після розв'язання Росією війни в Україні США стурбовані можливим зближенням РФ і КНР.