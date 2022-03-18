РФ запустила по Україні більше тисячі ракет від початку війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми фіксували хроніку війни в Україні 24 лютого - 18 березня.

Зараз DW розповідає про події суботи, 19 березня (час київський).

++06.29++

Російські війська запустили більше 1080 ракет по Україні з початку війни, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

++06.06++

Через війну Росії проти України Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики. Про продовження строку експлуатації двох атомних електростанцій, які мали вивести з неї у 2025 році, на ще десять років повідомив у Twitter прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо. Він додав, що Бельгія пришвидшить перехід на більш відновлювані джерела енергії.

Як зазначає dpa, в 2021 році половина електроенергії, яку спожила країна, була вироблена на АЕС. Відтермінування відмови від них агентство пояснює стрімким ростом цін на енергоносії через вторгнення РФ в Україну та подальші санкції Заходу проти Росії за це.

Читайте також: Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися

++05.43++

"Укренерго" повідомляє про відновлення високовольтної лінії Запорізької атомної електростанції, пошкодженої військами РФ. "Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування АЕС", - йдеться у дописі національної енергетичної компанії у Facebook.

Читайте також:Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

++05.23++

Колишній прем'єр-міністр Великобританії (2010-2016) Девід Кемерон поділився у Twitter фото, як за кермом вантажівки особисто доставляє до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Польщі гуманітарну допомогу для України. Він робить це як волонтер Chippy Larder, де працює останні два роки. Ця організація передає сім'ям із низькими доходами надлишки їжі з супермаркетів, чим скорочує харчові відходи.

Тим часом колишній президент США Білл Клінтон (1993-2001) поділився у Twitter відео, на якому разом із експрезидентом Джорджем Бушем (2001-2009) відвідали собор святих Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви в Чикаго, щоби "продемонструвати солідарність з народом України".

++04.55++

Один із найбільших у світі постачальників автозапчастин Bosch заявив про припинення поставок до РФ і призупинення виробництва на російських заводах після заяви України, що компоненти компанії знайшли в російських військових автомобілях. Тим часом, як пише Reuters, міністерство економіки Німеччини розпочало розслідування щодо того, чи порушила Bosch заборону на експорт товарів подвійного призначення.

++04.37++

Джо Байден і Сі Цзіньпін

Президент США Джо Байден у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном 18 березня розповів про наслідки для Китаю в разі надання Росії матеріальної підтримки в війні проти України, повідомляється на сайті Білого дому. Водночас, як зазначає агенція Associated Press, не було жодних ознак, що він отримав якісь гарантії у відповідь. Навпаки, Сі звинуватив США у кризі та наполягав на тому, що наступний крок залежить від Байдена.

Читайте також: Коментар FAZ: Пекін не допоможе зупинити війну

++04.16++

Дипломатам і державним службовцям Росії та Білорусі заборонили вхід до приміщень Європейського парламенту. Рішення діє від 18 березня, повідомила в Twitter голова Європарламенту Роберта Мецола. "У Будинку Демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад", - написала вона.

++03.44++

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на три анонімних джерела, Європейський Союз обговорює можливість використання заморожених активів підсанкційних росіян для фінансової допомоги Україні у післявоєнній відбудові. Зокрема, розглядається можливість використання коштів у якості військових репарацій. Видання зазначає, що ідея поки перебуває на дуже ранній стадії, а рішення має прийматися всіма державами-членами ЄС.

Читайте також: Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту

++03.19++

Уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур. "Ми ставимо мету - створити найшвидшу митницю в світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів", - повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на загальній системі залишиться лише сплата ПДВ, а оформлення не перевищуватиме 15 хвилин. Ті, хто хочуть ввезти товар в Україну без митного оформлення, мають завчасно заповнити декларацію.

Читайте також: Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан

Зведення генштабу ЗСУ за добу

++02.56++

18 березня протиповітряна оборона України вразила 12 повітряних цілей РФ. Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, йдеться про два літаки, три вертольоти, три безпілотні літальні апарати та чотири крилаті ракети.

++02.33++

Російські війська частково досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. "Завдання оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані", - йдеться у зведенні генштабу за 18 березня в Faсebook. У ЗСУ зауважують, що невдачі у просуванні військ в ході наземної операції РФ намагається компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів. 18 березня Росія нанесла 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснила понад 40 авіаційних нальотів.

++02.11++

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банку та Європейський банк реконструкції та розвитку попередили про руйнівні наслідки війни в Україні для світової економіки. "Вся світова економіка відчує на собі вплив кризи", - йдеться у спільній заяві інституцій. За їхніми оцінками, виникла загроза вповільнення росту, проблем із торгівлею та різкого збільшення інфляції. Війна гальмує постачання енергії та продовольства і веде до зростання бідності, вказують експерти.

Читайте також: Експерти підрахували попередні збитки інфраструктури від війни в Україні

++01.49++

За час роботи гуманітарних коридорів в Україні врятовані більше 180 тисяч громадян, повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що російські військові продовжують блокувати гуманітарні вантажі на більшості напрямків. "Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати", - сказав Зеленський.

18 березня з дев'яти гуманітарних коридорів спрацювали сім, розповіла раніше на брифінгу віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Всього за день вдалося евакуювати 9145 людей: 4972 з Маріуполя Донецької області та 4173 з Сумської області. Постачання гуманітарної допомоги до Харківської області, за її словами, було зірвано.

19 березня опрацьовуються маршрути для доставки допомоги в Херсонську, Харківську та Луганську області. Також готуються гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області.

Звернення Зеленського: підтримка переселенців і переговорні пропозиції

++01.22++

Війська РФ зупинені в Україні майже на всіх напрямках, заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський. "Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, крім жорстокої і помилкової тактики на виснаження України", - сказав він і додав, що це тільки залучає більше міжнародної допомоги Україні.

Путін виступив на стадіоні в Москві з нагоди річниці захоплення Криму

Він звернувся до Москви: "Настав час зустрічатись, час говорити, час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятись". В цьому контексті Зеленський пригадав святкування в РФ 18 березня річниці захоплення Криму: "У столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей: 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч на стадіоні. Таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни трохи більше ніж за три тижні". Він наголосив, що війну треба закінчувати, а пропозиції України - "на столі".

Читайте також: Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін

++00.58++

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну підтримку українців, які були змушені лишити свої домівки через війну. "Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, державна підтримка робочих місць для таких осіб там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий: уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили в себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації: як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги", - повідомив він у відеозверненні.

++00.40++

Компанія LG Electronics призупинила всі постачання техніки до РФ, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, він розповів, що один із світових лідерів цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації Schneider Electric призупинив нові інвестиції та постачання до Росії й Білорусі. Також усі поставки в РФ припинив китайський виробник професійної техніки і електроніки Dahua. Компанія MikroTik, яка розробляє та продає Ethernet і бездротове мережеве обладнання, призупинила дію тренерських сертифікатів у РФ, а раніше припинила прийом замовлень на нові девайси і зупинила поставку ліцензій. Американська технологічна компанія Docker зупинила підписки в РФ і Білорусі, а Figma перестала приймати оплату російськими картками.

++00.19++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками майже 300 провідних інвестиційних компаній світу. Він наголосив, що для післявоєнної відбудови Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також компенсації та репарації від РФ за агресію. "Закликаю міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду. Також важливо, щоб компанії, які йдуть з Росії, переорієнтувалися на Україну", - сказав він. Єрмак наголосив, що жодних ознак дефолту Україна не має. "Ця проблема має турбувати країну-агресора", - додав він.

Читайте також: Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ

Можливі зміни до Конституції в частині руху України до НАТО

++00.01++

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук допустив внесення змін до Конституції щодо руху країни в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). "Ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти перемовники, і тоді вже будемо шукати ту модель, яка або не буде суперечити Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1". Зазначимо, що внесення змін в Конституцію в умовах воєнного стану заборонене.