Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну Росії проти України Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики. 18 березня прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо повідомив у Twitter про продовження строку експлуатації двох атомних електростанцій (АЕС), які мали закрити у 2025 році, на ще десять років.

Водночас він додав, що Бельгія пришвидшить процес переходу на відновлювані джерела енергії для зміцнення енергетичної незалежності країни.

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Обіцянка про поступову відмову від ядерної енергетики була закріплена у бельгійському законодавстві з 2003 року. Нині в Бельгії працюють дві атомні електростанції із сімома реакторами.

Як зазначає dpa, в 2021 році половина електроенергії, яку спожила країна, була вироблена на АЕС. Відтермінування відмови від них агентство пояснює стрімким ростом цін на енергоносії через вторгнення РФ в Україну та подальші санкції Заходу проти Росії за це.

Влада Бельгії погодилася продовжити експлуатацію реакторів до 2035 року. АЕС "Тіанж" розташована неподалік за 70 кілометрів від Німеччини, а "Дул" - за 150 кілометрів від німецького кордону. Німецькі експерти вважають їхню експлуатацію небезпечною.

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