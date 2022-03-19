Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

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Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.
Через війну Росії проти України Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики. 18 березня прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо повідомив у Twitter про продовження строку експлуатації двох атомних електростанцій (АЕС), які мали закрити у 2025 році, на ще десять років.
Водночас він додав, що Бельгія пришвидшить процес переходу на відновлювані джерела енергії для зміцнення енергетичної незалежності країни.
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Обіцянка про поступову відмову від ядерної енергетики була закріплена у бельгійському законодавстві з 2003 року. Нині в Бельгії працюють дві атомні електростанції із сімома реакторами.
Як зазначає dpa, в 2021 році половина електроенергії, яку спожила країна, була вироблена на АЕС. Відтермінування відмови від них агентство пояснює стрімким ростом цін на енергоносії через вторгнення РФ в Україну та подальші санкції Заходу проти Росії за це.
Влада Бельгії погодилася продовжити експлуатацію реакторів до 2035 року. АЕС "Тіанж" розташована неподалік за 70 кілометрів від Німеччини, а "Дул" - за 150 кілометрів від німецького кордону. Німецькі експерти вважають їхню експлуатацію небезпечною.
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