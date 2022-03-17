 Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2022

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Новини

Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту

У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості дозволів і ліцензій для бізнесу, кредити під нуль відсотків на час війни та гарантію 100 відсотків банківських депозитів.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості ліцензій і дозволів для бізнесу та кредити під нуль відсотків на час воєнного стану, а також гарантування громадянам 100 відсотків банківських депозитів. Про це він повідомив у відеозверненні в ніч на п'ятницю, 18 березня.

По-перше, за його словами, уряд України вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. "На базі програми "5-7-9" створюємо нову можливість: будь який бізнес зможе отримати кредит під нуль відсотків на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5 відсотків, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що 18 березня Кабінет міністрів України проголосує за масштабне скорочення регуляцій. За його словами, раніше для бізнесу були необхідними більше 600 дозволів і ліцензій, а тепер залишаться трохи більше 20, які неможливо скасувати, наприклад, про поводження з радіоактивними підходами. "Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, Верховній Раді та Національному банку України знайти таку законодавчу можливість, щоби держава гарантувала 100 відсотків вкладів в українських банках. "Не частину, як зараз, а повністю, увесь депозит в будь-якому нашому банку. Чекаємо на конкретику", - сказав він.

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