Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості ліцензій і дозволів для бізнесу та кредити під нуль відсотків на час воєнного стану, а також гарантування громадянам 100 відсотків банківських депозитів. Про це він повідомив у відеозверненні в ніч на п'ятницю, 18 березня.

По-перше, за його словами, уряд України вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. "На базі програми "5-7-9" створюємо нову можливість: будь який бізнес зможе отримати кредит під нуль відсотків на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5 відсотків, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що 18 березня Кабінет міністрів України проголосує за масштабне скорочення регуляцій. За його словами, раніше для бізнесу були необхідними більше 600 дозволів і ліцензій, а тепер залишаться трохи більше 20, які неможливо скасувати, наприклад, про поводження з радіоактивними підходами. "Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, Верховній Раді та Національному банку України знайти таку законодавчу можливість, щоби держава гарантувала 100 відсотків вкладів в українських банках. "Не частину, як зараз, а повністю, увесь депозит в будь-якому нашому банку. Чекаємо на конкретику", - сказав він.

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