Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити нову податкову модель на час війни та післявоєнний період. Про це він повідомив у відеозверненні, записаному в понеділок, 14 березня, у День добровольця.

За словами українського президента, одне з завдань розв'язаної Росією війни - економічне придушення України. "Тому уряд отримав чітке доручення сьогодні повернути малий та середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки. Прибрати абсолютно усі складнощі, щоб система не тиснула", - сказав він.

За його словами, під час війни та для післявоєнної розбудови необхідна нова податкова модель. "Потрібно оновити фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, що всі гроші та цінності будуть збережені, і можна не боятись втратити щось, бо держава Україна гарантує безпеку активам і накопиченням", - сказав він. Наразі Кабмін працює над тим, як оформити це нормативно. Деталі Зеленський пообіцяв за день-два.

Президент України також вкотре пообіцяв відновлення всієї інфраструктури, знищеної військами РФ. "Ми все відбудуємо. Ми відновимо кожну вулицю кожного міста, кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - сказав він.

Зеленський наголосив, що на 19-й день спротиву російській військовій агресії українські Збройні сили тримаються "мужньо і креативно".