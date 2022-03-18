Зеленський розповів про нову комплексну програму підтримки переселенців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму підтримки українців, які були змушені лишити свої домівки через війну. Про це він розповів у відеозверненні в ніч на суботу, 19 березня.

"Вже маємо контури цієї програми", - сказав президент. Перший компонент програми - фінансовий. Йдеться про державну підтримку для всіх переміщених осіб, зокрема й про державну підтримку робочих місць для таких осіб там, де вони тимчасово перебувають.

Другий компонент - житловий. Кабінет міністрів України готує конкретні пропозиції щодо надання житла для вимушених переселенців уже зараз. Також уряд планує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент - підтримка родин, які розмістили в себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації. "Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги", - повідомив Зеленський. Усі деталі цієї програми має пояснити прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом.

Також Зеленський доручив урядовцям разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном через війну.

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Зеленський до Москви: Війну треба закінчувати

Зеленський також повідомив у відеозверненні, що за час роботи гуманітарних коридорів в Україні вдалось врятувати більше 180 тисяч громадян, але російські військові продовжують блокувати гуманітарні вантажі на більшості напрямків. "Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити все, щоб гуманітарна катастрофа перетворилась на аргумент для українців співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати", - сказав президент.

За його словами, війська РФ зупинені в Україні майже на всіх напрямках. Водночас у Харківській області зараз ідуть важкі бої, особливо під Ізюмом. "Російські війська кинули туди вже навіть людей з навчальних центрів, абсолютно непідготовлений контингент, який не витримує і пів години в бою", - сказав він. Зеленський переконаний, що початковий план РФ із захоплення України провалився. "Відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, крім жорстокої і помилкової тактики на виснаження України", - сказав президент і додав, що така тактика тільки залучає більше міжнародної допомоги Україні.

Путін виступив на стадіоні в Москві з нагоди річниці захоплення Криму

Він звернувся до Москви: "Настав час зустрічатись, час говорити, час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятись". В цьому контексті Зеленський пригадав святкування в РФ 18 березня річниці захоплення Криму: "У столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей: 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч на стадіоні. Таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни трохи більше ніж за три тижні". Він наголосив, що війну треба закінчувати, а пропозиції України - "на столі".