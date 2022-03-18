Євросоюз планує Фонд солідарності з Україною

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - у першій половині 18 березня.

Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня з 15.00 (час київський).

++23.37++

Президент РФ Володимир Путін заборонив російським фізичним та юридичним особам купувати частки у закордонних компаніях без дозволу Центробанку. Відповідний указ опублікований на сайті Кремля. Обмеження діятимуть до кінця року.

Вони не застосовуються до організацій, що реалізують проекти з виробництва зрідженого природного газу в Арктичній зоні та не поширюються на біржові торги.

++23.23++

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 816 мирних жителів, 1333 були поранені. При цьому зазначається, що реальні цифри жертв серед цивільних, імовірно, значно вищі, оскільки перевірка даних займає час. Більшість смертей - внаслідок застосування далекобійної вибухової зброї, зокрема важкої артилерії, ракетних та авіаційних ударів.

++22:46++

Нідерланди і Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість систем ППО С-300, що передаються Україні, повідомило нідерландське Міноборони.

"Німеччина та Нідерланди розмістять системи Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні ухвалене остаточне рішення про те, що системи будуть розгорнуті. Вони призначені для посилення стримування союзників та захисту території Словаччини та її мешканців від будь-якої ракетної загрози. ЗРК Patriot стануть на чергування із середини квітня", - йдеться у повідомленні військового відомства Нідерландів.

У четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній прес-конференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає заміну, повідомляє "Інтерфакс".

++22:21++

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у п'ятницю, 18 березня, гуманітарними коридорами були евакуйовані понад 9 тисяч осіб. Про це він повідомив у Telegram-каналі. "Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 осіб. 4 972 жителів Маріуполя, з яких 1 124 - діти, виїхали до Запоріжжя. У Бердянськ було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, що рухаються гуманітарним коридором", - йдеться у повідомленнями. 500 людей, за словами Тимошенка, забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя. "Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців. Із Сумської області евакуйовано 4 173 людей", - зазначив посадовець.

++21:49++

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ідею створення Фонду солідарності з Україною (Ukraine Solidarity Fund, USF). Про це Мішель повідомив у Twitter.

Високопосадове джерело DW у структурах ЄС розповіло, для чого цей фонд буде використовуватися: "У короткостроковій перспективі: ліквідні кошти для продовження функціонування органів державної влади, оборонних зусиль і фінансування базових послуг для покриття негайних потреб громадян (житло, їжа, охорона здоров'я)". "У довгостроковій перспективі: масштабні інвестиції, потрібні для відбудови економіки, зокрема інфраструктури, мереж, бізнесу, з метою вкорінити Україну економічно на Заході", - додав чиновник ЄС. За його словами, наповнити фонд планується за допомогою міжнародної донорської конференції.

++21:05++

"Хезболла" заперечила, що воюватиме в Україні на стороні Росії. Про це у п’ятницю, 18 березня повідомив ліванський телеканал Al Mayadeen із посиланням на Гасана Насраллу, главу “Хезболли”. За його словами, ані бійці, ані експерти “Хезболли” не братимуть участь в цій війні.

Про можливу участь членів ”Хезболли” у війні проти України на боці Росії повідомляв Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 17 березня.

++20:31++

Кількість українців, які вимушені були залишити домівки через війну, сягнула вже майже 10 мільйонів осіб. Як повідомляє інформагенція AP із посиланням на Міжнародну організацію з міграції у п’ятницю, 18 березня, всередині України вже налічується 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Крім внутрішніх переселенців, ще 3,2 мільйона людей залишили територію України. Міжнародна організація з міграції констатує, що Україна швидко наближається до кількості переміщених осіб, яку можна буде порівняти з аналогічною в Сирії. Війна в цій країні змусила залишити свої будинки тринадцять мільйонів людей.

++19:58++

У Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом. Про це кореспонденту DW заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня.

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це підвищення на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно. Причина в тому, що Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У парламенті ФРН розгляд цього питання заплановано на середу, 23 березня. Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

++19:16++

В Україні налічується 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє AP з посиланням на Міжнародну організацію міграції. Ще 3,2 мільйона людей залишили територію України. Згідно з оцінкою Міжнародної організації міграції, Україна швидко наближається до кількості переміщених осіб, яку можна буде порівняти з аналогічною в Сирії. Війна в цій країні змусила залишити свої домівки тринадцять мільйонів людей.

++18:41++

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) 16 березня звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі з позовом проти Росії. Правозахисники закликали головного прокурора МКС Каріма Хана розслідувати ймовірні злочини російських збройних сил стосовно співробітників ЗМІ під час вторгнення в Україну. З початку російського вторгнення не менше восьми журналістів та команд ЗМІ були навмисно обстріляні військами РФ або постраждали від бомбардувань, зазначається у заяві RSF. Це вже другий позов організації до МКС проти Росії. Перший був поданий 4 березня, і стосувався ймовірних російських атак на українські телевежі.

Також вже відомо про випадки викрадення українських журналістів на тимчасово окупованих територіях. 12 березня у Новій Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурін, повідомив Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

Тим часом український телеканал Hromadske повідомив про зникнення журналістки Вікторії Рощиної в тимчасово окупованому росіянами Бердянську. Ймовірно, 15 березня її затримало ФСБ РФ, зазначають Hromadske.

++18:17++

Позиції Москви та Києва на переговорах про умови припинення вогню найбільше зблизились на темі нейтрального статусу України та її невступу до НАТО. Про це заявив голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський, слова якого наводить "Інтерфакс". Російська сторона не полишає спроб домогтися від України поступок у питанні демілітаризації. У цьому питання сторони перебувають "десь на половині шляху", зазначив Мединський. Водночас українська сторона не коментує перебіг переговорів. Раніше член української делегації Михайло Подоляк у інтерв'ю виданню Meduza лише похвалив російського переговірника Мединського, сказавши, що він "конструктивно аргументує позиції", на відміну від голови російського МЗС Сергія Лаврова.

++17:39++

Збройні сили України (ЗСУ) відкинули російські війська від Києва на правому березі Дніпра на 70 кілометрів, заявив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич. "На правому березі Дніпра ворог зупинений майже на 70 кілометрі, смугу зовнішнього кільця розширено до 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, крім ракет, по столиці", - повідомив генерал.

Водночас, за словами Грузевича, було "невелике просування окупантів" на лівому березі Дніпра, яке однак було зупинене. Він запевнив, що у Києві створено ефективну протидиверсійну систему.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що за час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.

++17:11++

Греція готова відбудувати зруйнований пологовий будинок у Маріуполі, написав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.

++16:58++

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови із президентом США Джо Байденомзаявив, що в конфліктах між державами "ніхто не зацікавлений". "Стосунки між державами не мають переходити в стадію військових дій, - заявив президент КНР. - Мир та безпека є найціннішими скарбами міжнародної спільноти". Нагадаємо, що раніше Пекін відмовлявся називати російський напад вторгненням, виправдовував дії Росії та критикував Захід за постачання Україні зброї.

++16:29++

Руїни розбомбленого театру у Маріуполі

Рятувальні роботи на місці підриву окупантами Драматичного театру у Маріуполі будуть продовжені, незважаючи на обстріли, заявив президент України Володимир Зеленський. "Вдалося врятувати з Маріуполя вже понад 35 тисяч людей. Продовжуються рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, в якому маріупольці ховалися від обстрілів, використовували його як укриття. Як відомо, вдалося врятувати понад 130 людей. Але під завалами ще сотні маріупольців. Незважаючи на обстріли, при всіх складнощах ми продовжуватимемо рятувальні роботи", - заявив Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

Як повідомила раніше в ефірі телемарафону #UAРазом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, доля ще 1300 людей, які переховувалися у бомбосховищі у підвалі будівлі Драматичного театру Маріуполя, невідома.

++16:14++

Єврокомісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро макрофінансової допомоги, а також затвердила 120 мільйонів євро грантової підтримки українського бюджету. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Таким чином, Україна отримала увесь перший транш макрофіну обсягом 600 мільйонів євро. Першу частину ЄС виділив попереднього тижня.

Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які Євросоюз виділяє країнам-сусідам для підтримки їхньої макроекономічної стабільності. Нинішню екстрену програму макрофіну ЄС затвердив, аби підтримати стабільність української економіки в умовах "неспровокованого та невиправданого російського вторгнення". Другий транш у 600 мільйонів євро обіцяють виділити протягом року, відповідно до умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння.