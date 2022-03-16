 Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

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Новини

Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа обіцяє продовжувати підтримувати Україну на шляху до Євросоюзу та боротися із скептицизмом інших країн ЄС щодо членства України в блоку.

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Литовський президент повідомив, що продовжуватиме наполягати на швидкому вступі України до Євросоюзу. "Ми точно не будемо відпочивати й ще повернемося до цього питання", - заявив президент Литви Гітанас Науседа у середу, 16 березня.

"Україна мала б отримати статус країни-кандидата, і я гадаю, що ми могли б знайти консенсус з цього приводу. Але ми маємо подолати залишки скептицизму в Європейському Союзі", - цитує балтійська інформагенція BNS.

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Науседа також висловив свою відкритість до пропозиції Польщі щодо миротворчої місії для України. "Ми маємо бути відкритими до всіх пропозицій сьогодні, - сказав він, - якими б складними спочатку вони не здавались". На думку президента Литви, така місія могла б, приміром, забезпечувати гуманітарні коридори. Крім цього, Науседа позитивно оцінив візит прем'єрів Польщі, Чехії та Словенії до України і висловив готовність організувати спільний візит до України президентів інших західних країн.

Деякі країни ЄС, включно із Німеччиною і Францією, виступають проти перспективи швидкого вступу України до блоку.

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