Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС

Литовський президент повідомив, що продовжуватиме наполягати на швидкому вступі України до Євросоюзу. "Ми точно не будемо відпочивати й ще повернемося до цього питання", - заявив президент Литви Гітанас Науседа у середу, 16 березня.

"Україна мала б отримати статус країни-кандидата, і я гадаю, що ми могли б знайти консенсус з цього приводу. Але ми маємо подолати залишки скептицизму в Європейському Союзі", - цитує балтійська інформагенція BNS.

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Науседа також висловив свою відкритість до пропозиції Польщі щодо миротворчої місії для України. "Ми маємо бути відкритими до всіх пропозицій сьогодні, - сказав він, - якими б складними спочатку вони не здавались". На думку президента Литви, така місія могла б, приміром, забезпечувати гуманітарні коридори. Крім цього, Науседа позитивно оцінив візит прем'єрів Польщі, Чехії та Словенії до України і висловив готовність організувати спільний візит до України президентів інших західних країн.

Деякі країни ЄС, включно із Німеччиною і Францією, виступають проти перспективи швидкого вступу України до блоку.