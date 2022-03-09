Євросоюз виділив Україні 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги

Єврокомісія виділила Україні 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це повідомили у п'ятницю, 11 березня.
"Виділення коштів було прискорено, аби допомогти підтримати макроекономічну стабільність України в контексті неспровокованого та невиправданого вторгнення з боку Росії", - зазначили у пресслужбі Єврокомісії. Це половина першого траншу за новою програмою макрофіну. Ще 300 мільйонів євро у Брюсселі обіцяють виділити наступного тижня.
Другий транш у 600 мільйонів євро Київ зможе отримати згодом, після виконання умов, викладених у меморандумі про взаєморозуміння. Нагадаємо, що макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які ЄС надає сусіднім із ним країнам для підтримки їхньої макроекономічної стабільності.
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Подвоєння військової допомоги Україні
Також Європейський Союз має намір подвоїти військову допомогу Україні, заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у кулуарах неформального саміту ЄС у Версалі 11 березня. За його словами, Єврокомісія запропонувала виділити Україні ще 500 мільйонів євро. "Всі чудово розуміли, що нам необхідно збільшити військову підтримку України", - зазначив він і висловив упевненість у тому, що лідери країн Євросоюзу схвалять цю пропозицію. Одночасно ЄС розглядає можливість запровадження подальших санкцій проти російських олігархів та економіки РФ.
Напередодні представник глави дипломатії ЄС Петер Стано нагадав, що, зважаючи на прохання України щодо озброєнь, ЄС зобов'язався підтримати українські збройні сили, визначивши їхні потреби у 500 мільйонів євро.
"Додам, що держави-члени згодні з цим рішенням і що здійснюється також підтримка українських збройних сил за двосторонньою лінією. Звісно, це державам ЄС вирішувати, що вони поставлять Україні в рамках використання цих 500 мільйонів євро", - сказав Стано, ухилившись від прямої відповіді на запитання щодо перспективи надання Євросоюзом бойових літаків Україні.
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Автор: Микола Пермяков