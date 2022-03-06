Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
США активно працюють над питанням поповнення парку польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки, заявив у неділю, 6 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми активно займаємося питанням літаків, які Польща може надати Україні, а також думаємо над тим, як поповнити (польський. - Ред.) парк у разі, якщо Польща вирішить ці літаки надати", - сказав він журналістам під час візиту до Молдови.
Держсекретар США не назвав можливі терміни досягнення домовленостей, але зауважив, що Вашингтон "дуже-дуже активно" працює у цьому напрямку.
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Напередодні низка американських ЗМІ з посиланням на посадовців США повідомляла про можливу угоду, за умовами якої Польща надасть Україні винищувачі радянського зразка в обмін на американські винищувачі F-16 від Вашингтона.
У коментарі CNN представник Білого дому зазначив, що це "самостійне рішення, яке може ухвалити будь-яка країна", й додав, що спершу потрібно продумати безліч логістичних питань, зокрема те, як винищувачі потраплять з Польщі до України.
5 березня, Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на українсько-польському кордоні. Сторони обговорили, зокрема, питання постачання Україні зброї від Заходу.
До цього глава українського МЗС закликав країни ЄС, США, Канаду та Британію негайно надати Україні бойові літаки.