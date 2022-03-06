Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

США активно працюють над питанням поповнення парку польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки, заявив у неділю, 6 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми активно займаємося питанням літаків, які Польща може надати Україні, а також думаємо над тим, як поповнити (польський. - Ред.) парк у разі, якщо Польща вирішить ці літаки надати", - сказав він журналістам під час візиту до Молдови.

Держсекретар США не назвав можливі терміни досягнення домовленостей, але зауважив, що Вашингтон "дуже-дуже активно" працює у цьому напрямку.

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Ймовірна угода між Вашингтоном та Варшавою

Напередодні низка американських ЗМІ з посиланням на посадовців США повідомляла про можливу угоду, за умовами якої Польща надасть Україні винищувачі радянського зразка в обмін на американські винищувачі F-16 від Вашингтона.

У коментарі CNN представник Білого дому зазначив, що це "самостійне рішення, яке може ухвалити будь-яка країна", й додав, що спершу потрібно продумати безліч логістичних питань, зокрема те, як винищувачі потраплять з Польщі до України.

5 березня, Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на українсько-польському кордоні. Сторони обговорили, зокрема, питання постачання Україні зброї від Заходу.

До цього глава українського МЗС закликав країни ЄС, США, Канаду та Британію негайно надати Україні бойові літаки.