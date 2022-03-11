ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу

Країни Євросоюзу й надалі надаватиме українським біженцям "гуманітарну, медичну та фінансову" допомогу, йдеться у заяві за підсумками неформального саміту ЄС у Версалі, опублікованій у ніч на п'ятницю, 11 березня.

Держави ЄС пообіцяли також "надати підтримку у відновленні демократичної України" після завершення війни. У документі наголошується, що Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до Євросоюзу, а доти планується зміцнювати партнерські відносини з Києвом. "Україна належить до нашої європейської родини", - йдеться у заяві.

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При цьому оцінка Єврокомісії може зайняти певний час, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. "Для вступу в ЄС немає прискореної процедури. Це стало б ляпасом для Чорногорії, Сербії, Албанії та Північної Македонії, які так довго чекали на допуск до процедури вступу", - заявив він. "Ми не повинні давати українцям відчуття, ніби зараз все відбудеться за один день. Проте нам варто залишатись креативними щодо правил і подавати позитивний приклад", - додав його люксембурзький колега Ксав'є Беттель.

ЄС готовий прийняти нові санкції проти Росії

Країни Євросоюзу висловили готовність і надалі збільшувати тиск на Росію та Білорусь. "Ми вже вжили значних санкцій і, як і раніше, готові швидко вжити подальших штрафних заходів", - йдеться у підсумковому комюніке.

Конкретні заходи не називаються. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що наслідки санкцій Євросоюзу для самих європейців мають залишатися "по можливості незначними". "Цього курсу ми маємо намір дотримуватися й надалі", - заявив він.

Водночас прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш закликав у ході зустрічі до негайної відмови від імпорту російських енергоносіїв, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна "сісти за стіл переговорів".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) сказала у зв'язку з цим: "Нам необхідно диверсифікувати постачальників, значною мірою переключившись на СПГ (скраплений природний газ. - Ред.) І нам потрібно підвищити частку відновлюваної енергії". На даний момент 40 відсотків газу в ЄС поставляється з Росії, у Німеччині цей показник ще вищий - 55 відсотків.

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