 У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни

Рада Євросоюзу домовилася активувати тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від російської війни. Для офіційного запровадження потрібне ще формальне рішення Ради ЄС.

Пункт пропуску Ужгород на кордоні між Україною та Словаччиною

Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні між Україною та Словаччиною

У Раді ЄС домовилися активувати Директиву про тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від війни, котру розпочала Росія. Політичної згоди щодо цього досягли міністри внутрішніх справ або юстиції країн ЄС на своєму засіданні в Брюсселі у четвер, 3 березня. Про це повідомив Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції, яка головує в Раді ЄС.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Дарманен повідомив, що рішення про активування директиви буде формально ухвалено наступного дня, 4 березня, і тоді ж його опублікують. Воно одразу набуде чинності.

Тимчасовий захист надає, зокрема, право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг і соціальної допомоги у країнах ЄС. Його зможуть отримати громадяни України, громадяни третіх країн, які мають посвідку на проживання в Україні, та біженці чи шукачі притулку в Україні.

Цей тимчасовий захист діятиме один рік. Якщо ситуація не зміниться на краще, то дію директиви автоматично буде подовжено на шість місяців. Така пролонгація можлива двічі.

Єврокомісія запропонувала активувати Директиву про тимчасовий захист напередодні. "Усім, хто тікає від путінських бомб, будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Також Єврокомісія запропонувала методичні рекомендації прикордонникам країн ЄС. Вони передбачають спрощену процедуру прикордонного контролю, а також роблять більш гнучкими умови для в'їзду, наприклад, якщо у людини нема закордонного паспорту або ж він не біометричний.

Читайте також: На західних кордонах з Україною зникли черги

Дивитись відео 06:15

Як у Європі зустрічають українських біженців (03.03.2022)

Реклама

Докладно

Військовий гелікоптер над Рудим лісом після аварії на ЧАЕС у квітні 1986-го

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?  

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають

Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?  