Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

У Версалі під Парижем розпочався неформальний саміт ЄС, який, зокрема, зосередиться на темі війни Росії проти України. Засідання розпочалося увечері четверга, 10 березня. Про це повідомив речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс. За його словами, засідання відбуватиметься без телефонів, аби забезпечити конфіденційність дискусій.

Перша сесія саміту зосередиться на укріпленні європейської оборони та зниженні залежності від російського газу, нафти та вугілля на тлі нинішніх подій. Саме тему "агресії Росії проти України" глави держав і урядів країн ЄС обговорять за робочою вечерею, повідомляє кореспондент DW. І лише у п'ятницю лідери Євросоюзу зосередяться на темі, якій саміт планували присвятити від самого початку - зміцненню економіки.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав головною темою саміту напад Росії на Україну. "Наше важливе завдання - зробити все для того, аби війна там припинилася, аби врятувати людські життя (…), а також розробити перспективу мирного співіснування", - зазначив він і додав, що для цього, зокрема, регулярно говорить з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Еммануель Макрон (фото з архіву)

Чи визнає ЄС Україну кандидатом на членство?

Однією з найбільш спірних тем саміту у Версалі обіцяє стати заявка України на членство у Євросоюзі. Цього питання нема в офіційному порядку денному. За інформацією кореспондента DW, перед початком зустрічі між 27 країнами не було згоди щодо того, чи слід надавати Україні статус кандидата на вступ.

"Ми також точно обговоримо Україну як частину нашої європейської сім'ї. Ми хочемо вільної та демократичної України, з якою ми поділяємо спільну долю", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прибувши на саміт.

Коли Шольца запитали, наскільки швидко ЄС слід прийняти Україну до своїх лав, він відповів: "Важливо, щоб ми й далі працювали на тими речами, які ухвалили у минулому. До цього належить все, що ми затвердили у зв'язку з угодою про асоціацію. Це той курс, яким ми маємо йти".

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Більш відвертим був президент Франції Еммануель Макрон. "Я вважаю, що треба подати потужний сигнал Україні та українцям у ці часи. У той же час треба бути обережним. Чи можна сьогодні відкривати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю. Чи треба зачинити двері та сказати: "Ніколи"? Це буде несправедливо", - зазначив він.

При цьому низка країн ЄС, передусім з Центральної та Східної Європи, підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Зараз процес розгляду заявки України, а також Грузії та Молдови перебуває на стадії підготовки Єврокомісією висновку про їхню готовність отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Утім, результат обговорення на саміті у Версалі гратиме дуже вагому роль у цьому процесі, адже саме глави держав і урядів ухвалюють найважливіші політичні рішення в Євросоюзі.