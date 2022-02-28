Коментар: Україні потрібна європейська перспектива

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Багато років Європейський Союз намагався задовольнити інтеграційні прагнення України проєктами, які не містили конкретної перспективи вступу. Настав час змінити курс, вважає Євген Тейзе.
Політика сусідства, привілейоване партнерство, Східне партнерство - як би не називалися інтеграційні проєкти ЄС і України, а також інших сусідів ЄС на сході, за останні два десятиліття - у них у всіх була одна спільна риса: вони не містили перспективи вступу до ЄС.
Коли Україна і Євросоюз 2014 року підписували амбітну угоду про асоціацію, українським дипломатам довелося вигризати у брюссельських бюрократів буквально кожне слово у преамбулі, аби в угоді були зафіксовані прагнення українців до європейського майбутнього.
Ця декларативна частина угоди читається як нашпигований евфемізмами ритуальний текст, в якому з містичним пієтетом докладно описується те, про що немов під страхом смерті не можна говорити прямо: Україна має одного дня стати членкинею ЄС! Якщо вдуматись, яку ціну Україна нині платить за своє прагнення європейської перспективи, це лавірування є ганебним.
В угоді про асоціацію Україна називається європейською країною, яка "поділяє спільну історію й спільні цінності з державами-членами Європейського Союзу і налаштована підтримувати ці цінності". Йдеться також про "європейську ідентичність" України, а також про те, що ЄС "визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір". Отже, в угоді є все що завгодно, крім конкретної перспективи членства в ЄС.
Сьогодні, коли російські бомби перетворюють на руїни українські міста, ці квітчасті формулювання читаються як задокументована історією європейська малодушність. Тисячі українців гинуть з однієї лише причини: бо вони наважились сказати "ні" ревізіоністським апетитам варварського режиму у Москві і мріють про майбутнє, в якому вони будуть частиною вільної Європи.
Невдовзі після російського вторгнення президент України Володимир Зеленський - у властивій колишньому коміку сценічній манері - підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. У той момент, коли російські танки вже стоять під Києвом, а українська столиця зазнає безперервних бомбардувань, цей символічний жест нагадує біблійний голос волаючого у пустелі. Овацій у Європарламенті і захвату у коментарях на шпальтах європейських газет замало для того, аби допомогти українцям. Цій країні та її людям потрібне бачення майбутнього, європейська перспектива.
Коли цього тижня на саміті ЄС у Парижі обговорюватиметься заявка України на членство, не можна забувати: йдеться не лише про перспективу вступу України, а йдеться і про майбутнє Євросоюзу як спільноти цінностей. Жодна країна на континенті будь-коли не заплатила вищу ціну за те, аби здобути можливість стати частиною об'єднаної, демократичної Європи. Той, хто нехтує цим фактом, той не виніс уроку з огидної загарбницької війни Росії проти України.
Майбутнє України є невизначеним. Безумовно, українці щосили битимуться за свою свободу. Навіть якщо скептики відмахуються від питання членства України в ЄС у цій скрутній ситуації як від суто символічного - сильнішого і більш мотивуючого сигналу ЄС цієї миті і бути не може: демократична Європа - наш спільний дім. Тому Україна мусить мати змогу стати членкинею ЄС!
Шлях до повноправного членства в Євросоюзі - це справа на покоління вперед. Необхідна відбудова після війни і можлива довгострокова російська окупація частини країни можуть зробити цей шлях ще важчим, ніж він був ще до війни, з огляду на труднощі в процесі реформ. Але неможливо відмовляти українцям у надії на європейське майбутнє. У Європейського Союзу лише в тому разі буде майбутнє як у спільноти цінностей, якщо він не кине Україну напризволяще. Лише перспектива членства у ЄС може бути переконливим сигналом Москві: Україна - це не буферна зона і не сфера впливу Росії, а частина європейської сім'ї.
Європарламент ухвалив резолюцію, де висловився на користь надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Євродепутати також запропонували перелік додаткових санкцій, які би ЄС міг запровадити щодо РФ.