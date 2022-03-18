Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін

Разом з президентом Росії Володимиром Путіним відповідальність за війну проти України несуть росіяни, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 18 березня.

"Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось насправді скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z", підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою", - написав Кулеба у Twitter.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України та член переговорної групи з Росією Михайло Подоляк зазначив, що "офіційно 71 відсоток (за уточненими сьогодні даними - 86,4 відсотка) росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства українців". Такі дані 17 березня розповсюдило видання "Радіо свобода", зазначивши, що це інформація від двох незалежних груп соціологів, які проводили опитування у РФ з кінця лютого до середини березня.

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Водночас, за його словами, німецькі бізнесмени хочуть вдати, що нічого не відбувається. "Саме тому зовсім не дивує той факт, що канцлер ФРН Олаф Шольц(Olaf Scholz), намагаючись виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. Ніби це взагалі не одне й те саме. І ніби 200-тисячне угруповання російських солдатів, які у прямому ефірі розстрілюють мирних громадян України, це не громадяни Росії, а їхні сім'ї не живуть там", - написав Подоляк у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав європейців ще раз уважно подивитися на "цифри російського людожерства" і "позбавитися ілюзій".

Нагадаємо, 17 березня канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що у війні з Україною і смерті російських солдат винен лише президент РФ Володимир Путін. Він також закликав не ображати росіян, які живуть у Німеччині.