Війна в Україні: Шольц закликав Путіна знайти дипломатичне рішення

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 18 березня, зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Розмова тривала майже годину, повідомляється на сайті канцлера Німеччини. Там також йдеться, що головною темою бесіди лідерів стала війна в Україні та обговорення зусиль щодо її припинення.

Шольц закликав Путіна припинити вогонь, покращити гуманітарну ситуацію, а також до прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту якомога швидше.

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Путін назвав вимоги Києва "нереалістичними"

На сайті Кремля зазначається, що розмова Путіна з канцлером ФРН відбулася з ініціативи німецької сторони. Президент РФ назвав пропозиції України на переговорах "нереалістичні".

"Путін у розмові із Шольцем зазначив, що київський режим прагне затягнути переговори з Росією, висуваючи нові нереалістичні пропозиції", - йдеться на сайті Кремля.

У Кремлі також стверджують, що російська сторона нібито "готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів".

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ та запровадив низку санкцій зокрема проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. Багато світових брендів оголосили про свій вихід з російського ринку.

Від початку повномасштабного вторгенння Шольц уже мав кілька особистих розмов з президентом РФ. 12 березня канцлер ФРН і президент Франції Еммануель Макрон провели 75-хвилинні переговори з Путіним по телефону.