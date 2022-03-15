Понад половина українців переконані, що РФ прагне їх знищити - опитування

Понад половина українців впевнені, що метою повномасштабної війни РФ проти України є повне знищення українського народу. Про це свідчать дані опитування опитування групи "Рейтинг", оприлюднені у вівторок, 15 березня.

"56 відсотків вважають, що головна мета вторгнення Росії - це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважають, що ціль нападу - окупація України і приєднання до Росії", - зазначають соціологи.

Водночас лише 15-17 відсотків опитаних думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, десята частина вважає, що мотивом є знищення військової інфраструктури, а п'ять відсотків називають метою провокування НАТО на війну. Натомість, лише два відсотки опитаних дотримуються думки, що вторгнення РФ покликане захистити російськомовне населення України.

Крім того, на думку 64 відсотків опитаних, пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн є реальним способом завершити війну, водночас майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій.

Більшість українців не готові поступатися Кримом чи Донбасом

Водночас українці зовсім не згодні поступатися ані Кримом, ані Донбасом: більшість вважає, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86 відсотків) і Криму (80 відсотків). У цьому переконані мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи, наголошують соціологи.

Водночас через відсутність рішення про закриття неба над Україною, чого вимагають майже 90 відсотків українців, за останні два тижні дещо скоротилась підтримка вступу України до НАТО - з рекордних 76 відсотків до 72.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 12-13 березня серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка становить не більше 2,8 відсотка.

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