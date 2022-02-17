Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування

Рівень підтримки вступу України до НАТО та Єврепейського Союзу є найвищим з 2014 року. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені у четвер, 17 лютого.

Як повідомляють соціологи, 62 відсотки українців виступають за інтеграцію України до НАТО, що як мінімум на чотири відсотки більше, ніж наприкінці 2021 року. Водночас 30 відсотків респондентів не підтримують такий вибір.

За вступ до Євросоюзу виступають 68 відсотків опитаних, проти - 24 відсотки. Зазначається, що рівень підтримки вступу до ЄС також досяг найвищого з 2013 року показника.

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Найбільше прихильників інтеграції України з Заходом - в центральних та західних регіонах держави, найменше - на півдні та сході. Водночас щодо ЄС у східних регіонах України спостерігається паритет противників та прихильників, зазначають соціологи.

Дослідження методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера проводили 16-17 лютого серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. У ньому взяли участь 1722 респонденти. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка становить не більше 2,4 відсотка.

59 відсотків прихильників вступу до НАТО у грудні

У грудні 2021 року, як показали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, вступ до НАТО підтримали б 59,2 відсотка опитаних, якби відповідний референдум відбувся б найближчим часом. За інтеграцію з Євросоюзом проголосували б 67,1 відсотка всіх респондентів.

У НАТО немає консенсусу щодо прийняття України

У листопаді 2021 року генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в одному з інтерв'ю зазначав, що в НАТО нема консенсусу щодо запрошення України стати повноправним членом.

Нагадаємо, що у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), як ідеться в підсумковій декларації за результатами саміту. Втім, досі Україні не надали ПДЧ.

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО.

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