Більшість українців вважають Зеленського олігархом - опитування

55 відсотків респондентів вважають президента України Володимира Зеленського олігархом. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 24 грудня, дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Найчастіше ж, згідно з даними соціологів, громадяни України вважають олігархами Ігоря Коломойського (94 відсотки), Ріната Ахметова (94 відсотки), Петра Порошенка (89 відсотків), Віктора Пінчука (82 відсотки), Дмитра Фірташа (80 відсотків).

Також більше половини респондентів віднесли до олігархів Сергія Льовочкіна (63 відсотки), Юрія Бойка (61 відсоток), Вадима Новінського (58 відсотків) і Володимира Зеленського (55 відсотків).

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Крім того, учасники опитування оцінили ініційований Зеленським закон про деолігархізацію, який Верховна Рада ухвалила у вересні. За даними дослідження, 21 відсоток респондентів вважають закон реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33 відсотки - популістським кроком, який має забезпечити президенту більше популярності. Ще 23 відсотки опитаних вважають закон намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11 відсотків - способом боротьби з політичною опозицією.

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Більшість проти другого строку Зеленського

Ідею балотування Зеленського на другий президентський строк не підтримують 67,5 відсотка опитаних Центром Разумкова, тоді як 18 відсотків - за.

За даними соціологів, лише чотири відсотки респондентів дотримуються думки, що Зеленський уже виконав більшість своїх передвиборних обіцянок, 15 відсотків - що виконав менше половини з них, 38 відсотків - що виконав невелику частину з них, а 36 відсотків - що він не виконав жодної. При цьому лише три відсотки опитаних вважають, що Зеленський до кінця своєї каденції виконає всі або майже всі свої передвиборні обіцянки, тоді як 29 відсотків - що не виконає жодної.

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Оцінюючи партію "Слуга народу", 42,5 відсотка респондентів відповіли, що вона гірша за "старі" партії, 33 відсотки - що істотно нічим від них не відрізняється, 14 відсотків - що це "партія нових людей", яка здійснює позитивні зміни в суспільстві.

Дослідження проводили з 24 листопада по 1 грудня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Всього опитали 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і анексованого Росією Криму. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка не перевищує 2,3 відсотка.

Як повідомлялося, за даними оприлюдненого в п'ятницю соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість опитаних не вірять, що прямий діалог Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним призведе до повернення Криму та окупованої частини Донбасу.