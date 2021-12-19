Зеленський підписав "антиахметівський" закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1914-ІХ (реєстраційний номер 5600), який передбачає низку змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, опублікованому в суботу, 18 грудня.

Як зазначає пресслужба президента, документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, одне з положень закону підвищує обсяг ренти на видобуток залізної руди. Саме тому у ЗМІ цей закон назвали "антиахметівським", оскільки в Україні видобутком залізної руди займаються, зокрема, підприємства українського олігарха Ріната Ахметова. Як повідомляв раніше українським ЗМІ голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, від податку на залізну руду держбюджет може отримати 3,5 мільярда гривень.

Крім того, законом передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів, а також рідин для електронних сигарет та пива.

Також закон передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, а також встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Нове податкове зобов'язання для селян

Водночас закон містить норми про запровадження нового виду оподаткування - мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) для власників земельних паїв. Досі законом власники паїв були взагалі звільнені від сплати податків до двох гектарів, але тепер платитимуть навіть ті, у кого 50 соток. При чому, за законом, враховуватимуться всі сплачені податки - отже, для крупного бізнесу, який вже платить низку зборів, зокрема, на найману працю, нічого не зміниться.

Натомість дрібні селяни-одноосібники, які досі у перерахунку платили менше за 1500 гривень на гектар або платили лише земельний податок і продавали продукцію за готівку на базарі, тепер платитимуть фіксовану мінімальну суму на гектар. Уряд розраховує зібрати з селян, які обробляють свої паї або здають їх в оренду, понад 10 мільярдів гривень. Утім, від зборів звільнили всі ділянки, які перебувають у межах населених пунктів.

Нагадаємо, внесений Кабміном законопроєкт парламент ухвалив 30 листопада. Його підтримали, зокрема, народні депутати від правлячої партії "Слуга народу", а також від груп "Довіра" та "За майбутнє".