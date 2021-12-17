Верховна Рада до 2024 року знизила ПДВ для квитків на спортивні заходи

Верховна Рада України до 2024 року знизила ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до семи відсотків для квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівня, які відбуваються в Україні. Відповідне рішення у п'ятницю, 17 листопада, підтримали 287 народних депутатів.

Як зазначають автори ініціативи, через епідемію COVID-19 всі спортивні змагання в Україні були скасовані або перенесені, тренування припинились, а сфера спорту залишилася фактично без прибутків. "Тільки зараз в умовах адаптивного карантину відновлюється проведення змагань, тому спорт в такий скрутний час потребує прямої державної підтримки", - ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Продаж квитків на спортивні заходи - це одна із частин фінансування спортивних організацій, яка іноді складає левову частку її бюджету, підкреслюють автори проєкту. Тому, на їхню думку, саме тимчасове зниження ПДВ для квитків допоможе стимулювати попит на них. В разі якщо закон про податкові пільги підпише президент, ціна на спортивні квитки повинна знизитись на 12 відсотків.

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"Тисячу Зеленського" частково звільнили від оподаткування

Народні депутати також звільнили від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) тисячу гривень, яку може отримати кожен українець після повного курсу вакцинації на COVID-19 в рамках програми "єПідтримка". Водночас законодавці залишили військовий збір з цієї суми - 1,5 відсотка.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський анонсував розширення дії програми "єПідтримка". Українці старше 60 років зможуть витратити цю тисячу гривень на купівлю ліків. Раніше витратити ці гроші можна було на заняття в спортивних секціях, книжки подорожі всередині країни та відвідування культурних закладів.

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