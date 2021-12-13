Пенсіонери зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки

Українці старше 60 років зможуть витратити тисячу гривень, яку держава виділяє кожному, хто повністю вакцинувався від COVID-19, на купівлю ліків, заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 13 грудня. Скористатися цією опцією українські пенсіонери зможуть з 1 січня 2022 року.

"Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати одну тисячу гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня", - повідомив Зеленський у Facebook.

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Як працюватиме програма?

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, зможе отримати одну тисячу гривень на заняття в спортивних секціях, подорожі всередині країни та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку додали книжки.

Передбачається, що на першому етапі всі розрахунки відбуватимуться через застосунок "Дія" в безготівковій формі. Для цього громадянин у "Дії" обирає послугу "єПідтримка", проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям, відкриває віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримує на нього гроші та витрачає їх на купівлю послуги в організаціях, що беруть участь у програмі.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнював, що до програми будуть залучені близько шести тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні. Програма стартує 19 грудня.

На початку грудня Зеленський підписав закон, який передбачає виділення восьми мільярдів гривень на виплати щепленим від COVID-19 українцям. Також додаткові понад два мільярда спрямуються на боротьбу з COVID-19.