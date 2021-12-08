 Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2021

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Новини

Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень

Президент затвердив зміни до держбюджету, яким виділяється вісім мільярдів гривень на виплати повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам.

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Тисячу гривень від держави зможе отримати кожен повністю вакцинований українець

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення восьми мільярдів гривень на виплати щепленим від COVID-19 українцям. Про це у середу, 8 грудня, повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, закон передбачає виділення коштів міністерству економіки за бюджетною програмою "єПідтримка". Також, згідно з документом, додаткові понад два мільярда спрямуються на боротьбу з COVID-19.

Верховна Рада внесла відповідні зміни до держбюджету 2 грудня. Законопроєкт підтримали 253 народні депутати.

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Як працюватиме програма?

Раніше, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, зможе отримати одну тисячу гривень на спорт, подорожі всередині країни та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку додали книжки.

Передбачається, що на першому етапі всі розрахунки відбуватимуться через застосунок "Дія" в безготівковій формі. Для цього громадянин у "Дії" обирає послугу "єПідтримка", проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям, відкриває віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримує на нього гроші та витрачає їх на купівлю послуги в організаціях, що беруть участь у програмі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнював, що до програми будуть залучені близько шести тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні. Програма стартує 19 грудня.

Станом на 8 грудня двома дозами вакцини від коронавірусу щеплені понад 12 мільйонів українців.

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