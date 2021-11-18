 Вколотися, щоб піти до театру: чи буде ефект від ″тисячі Зеленського″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.11.2021

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Україна

Вколотися, щоб піти до театру: чи буде ефект від "тисячі Зеленського"

Український уряд розробляє механізм виплат обіцяної Володимиром Зеленським тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19. Натомість економісти і епідеміологи сумніваються, що ця ініціатива буде ефективною.

Українці зможуть купити квиток на літак за допомогою тисячі Зеленського

Українці зможуть купити квиток на літак за допомогою "тисячі Зеленського"

Стимулювання людей грошима вакцинуватися від COVID-19 не є українським ноу-хау. До цього вдавалися і в інших країнах, наприклад, у Греції молоді обіцяли грошову винагороду за щеплення проти коронавірусу. Однак, Україна пішла в цьому ще далі і, за ініціативи президента Володимира Зеленського, обрала комбо-варіант: хоче не тільки гривнею залучити людей у кабінети щеплення для вакцинації від COVID-19, а й водночас підтримати сферу послуг - галузь економіки, яка чи не найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. Адже, як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку України за жовтень цього року, темпи збільшення ВВП країни залежатимуть безпосередньо від темпів вакцинації населення.

Як працюватиме "тисяча від Зеленського"?

У своєму нещодавньому відеозверненні Володимир Зеленський запевнив українців, що всі, хто отримав дві дози вакцини проти COVID-19, отримає від держави по одній тисячі гривень. Нині уряд взявся оперативно розробляти механізм цих виплат. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на останньому засіданні Кабінету Міністрів, гроші нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці цього та впродовж наступного року. Податки з цих грошей платити не доведеться.

Однак це не будуть "живі" гроші, які можна перерахувати з віртуальної картки на фізичну і зняти у банкоматі. Їх можна буде так само віртуально витратити лише на визначені державою цілі, причому лише у тих суб'єктів господарювання, що братимуть участь у цій програмі.

"Гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. Приблизно шість тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у цій програмі", - зауважив Денис Шмигаль. Він повідомив, що програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року.  На неї з загального фонду бюджету заплановано виділити три мільярди гривень цього року та ще три мільярди - на початку наступного, з подальшим розширенням фінансування.

У програму потраплять не всі

Більше деталей про програму повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"). За його словами, механізм дії програми пропонується такий: Кабмін формує список підприємств, які мають у своїх реєстраційних документах КВЕДи (класифікація видів економічної діяльності. - Ред.) на проведення театральної, музейної, концертної діяльності, демонстрації кінофільмів, а також компанії, які здійснюють авіа- та залізничні перевезення. Обов'язковим критерієм потрапляння у цей список буде те, що підприємство має не менше п'яти співробітників та сплатило єдиний соціальний внесок за другий та третій квартали 2021 року.

"Підприємства перевіряються на відповідність обов'язковому критерію, а далі банки через POS-термінали якимось чудовим чином повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою. Вакциновані українці проходять верифікацію у "Дії" та отримують спеціальну банківську картку. Кабмін перераховує на цю картку тисячу гривень. Отримані гроші слід використати протягом чотирьох місяців для оплати послуг підприємств, зареєстрованих у програмі", - написав у своєму Telegram-каналі Ярослав Железняк.

Він зауважив, що спочатку система працюватиме лише через додаток "Дія", а у  третьому кварталі 2022 року мають з'явитися інші варіанти виплат для тих, у кого цей застосунок не встановлений. При цьому депутат сумнівається, що ініціативу можна буде реалізувати. "Все це виглядає вкрай утопічно, складно і навернеться на будь-якому етапі реалізації", - вважає нардеп.

Сумніви у доцільності

Заступниця директора "Центру економічної стратегії" Марія Репко не прогнозує позитивного та відчутного ефекту від такого стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19. За її словами, окремі види послуг, які можна буде придбати за виділену державою тисячу, досить обмежені і більшість з них недоступні людям, які проживають у селах. "Ефект від цієї програми залежатиме від того, скільки людей скористаються цими послугами. Не думаю, що їх буде багато. Окрім цього, економічний ефект розтягнутий у часі, адже аби десь поїхати чи полетіти, потрібно ще отримати ці кошти і запланувати подорож. Видатки бюджету не критичні, але їх можна було витратити більш ефективно", - вважає Репко.

Епідеміологи теж критично ставляться до ініціативи президента. За словами лікаря-епідеміолога, керівника Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрія Александріна, доцільність стимулювання вакцинації фінансово є виправданою, і це доводять численні дослідження, однак в Україні основна ціль цього стимулювання так і не досягається, оскільки людям з групи ризику 60+ не цікаво отримувати за вакцинацію гроші, які вони не можуть нікуди витратити.

"Походи в кіно чи подорожі - це дуже сумнівний стимул для літніх людей. Чому б не включити у список підприємств, які братимуть участь у програмі, аптеки? Це б більше стимулювало людей з групи ризику", -  дивується Александрін.  Окрім цього, він вказує на те, що стимулювати у розпал пандемії  відвідання закритих приміщень, таких як спортзали, театри чи кінотеатри, вкрай небезпечно з точки зору епідеміології. "Це ж ризик зараження, навіть якщо ви вакциновані", - наголошує лікар.

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Неоднозначно оцінюють ініціативу з "тисячею Зеленського" і самі креативні індустрії. Художній керівник київського "Театру на Михайлівській" Віталій Кіно розповідає, що художні колективи воліли прямої фінансової підтримки держави, а не опосередкованої.

"Минулого року ми отримали фінансову підтримку через Український культурний фонд, і це дало нам можливість вижити. А зараз не думаю, що люди масово почнуть ходити в театри, аби витратити віртуальну тисячу гривень. Ті, хто не може жити без театру, й так ходять на вистави, а ті, хто і раніше не ходив, то і не прийдуть", - переконаний Віталій Кіно.

Програма навіть ще не запустилася, а в Україні шахраї вже почали вигадувати схеми виманювання грошей з банківських карт людей під приводом державних виплат за вакцинацію від COVID-19. Так, "Приватбанк" вже попередив своїх клієнтів про появу нової схеми масового фішингу особистих даних банківських карток начебто для отримання державних виплат за вакцинацію.

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