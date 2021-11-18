Вколотися, щоб піти до театру: чи буде ефект від "тисячі Зеленського"

Стимулювання людей грошима вакцинуватися від COVID-19 не є українським ноу-хау. До цього вдавалися і в інших країнах, наприклад, у Греції молоді обіцяли грошову винагороду за щеплення проти коронавірусу. Однак, Україна пішла в цьому ще далі і, за ініціативи президента Володимира Зеленського, обрала комбо-варіант: хоче не тільки гривнею залучити людей у кабінети щеплення для вакцинації від COVID-19, а й водночас підтримати сферу послуг - галузь економіки, яка чи не найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. Адже, як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку України за жовтень цього року, темпи збільшення ВВП країни залежатимуть безпосередньо від темпів вакцинації населення.

Як працюватиме "тисяча від Зеленського"?

У своєму нещодавньому відеозверненні Володимир Зеленський запевнив українців, що всі, хто отримав дві дози вакцини проти COVID-19, отримає від держави по одній тисячі гривень. Нині уряд взявся оперативно розробляти механізм цих виплат. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на останньому засіданні Кабінету Міністрів, гроші нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці цього та впродовж наступного року. Податки з цих грошей платити не доведеться.

Однак це не будуть "живі" гроші, які можна перерахувати з віртуальної картки на фізичну і зняти у банкоматі. Їх можна буде так само віртуально витратити лише на визначені державою цілі, причому лише у тих суб'єктів господарювання, що братимуть участь у цій програмі.

"Гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. Приблизно шість тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у цій програмі", - зауважив Денис Шмигаль. Він повідомив, що програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року. На неї з загального фонду бюджету заплановано виділити три мільярди гривень цього року та ще три мільярди - на початку наступного, з подальшим розширенням фінансування.

У програму потраплять не всі

Більше деталей про програму повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"). За його словами, механізм дії програми пропонується такий: Кабмін формує список підприємств, які мають у своїх реєстраційних документах КВЕДи (класифікація видів економічної діяльності. - Ред.) на проведення театральної, музейної, концертної діяльності, демонстрації кінофільмів, а також компанії, які здійснюють авіа- та залізничні перевезення. Обов'язковим критерієм потрапляння у цей список буде те, що підприємство має не менше п'яти співробітників та сплатило єдиний соціальний внесок за другий та третій квартали 2021 року.

"Підприємства перевіряються на відповідність обов'язковому критерію, а далі банки через POS-термінали якимось чудовим чином повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою. Вакциновані українці проходять верифікацію у "Дії" та отримують спеціальну банківську картку. Кабмін перераховує на цю картку тисячу гривень. Отримані гроші слід використати протягом чотирьох місяців для оплати послуг підприємств, зареєстрованих у програмі", - написав у своєму Telegram-каналі Ярослав Железняк.

Він зауважив, що спочатку система працюватиме лише через додаток "Дія", а у третьому кварталі 2022 року мають з'явитися інші варіанти виплат для тих, у кого цей застосунок не встановлений. При цьому депутат сумнівається, що ініціативу можна буде реалізувати. "Все це виглядає вкрай утопічно, складно і навернеться на будь-якому етапі реалізації", - вважає нардеп.

Сумніви у доцільності

Заступниця директора "Центру економічної стратегії" Марія Репко не прогнозує позитивного та відчутного ефекту від такого стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19. За її словами, окремі види послуг, які можна буде придбати за виділену державою тисячу, досить обмежені і більшість з них недоступні людям, які проживають у селах. "Ефект від цієї програми залежатиме від того, скільки людей скористаються цими послугами. Не думаю, що їх буде багато. Окрім цього, економічний ефект розтягнутий у часі, адже аби десь поїхати чи полетіти, потрібно ще отримати ці кошти і запланувати подорож. Видатки бюджету не критичні, але їх можна було витратити більш ефективно", - вважає Репко.

Епідеміологи теж критично ставляться до ініціативи президента. За словами лікаря-епідеміолога, керівника Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрія Александріна, доцільність стимулювання вакцинації фінансово є виправданою, і це доводять численні дослідження, однак в Україні основна ціль цього стимулювання так і не досягається, оскільки людям з групи ризику 60+ не цікаво отримувати за вакцинацію гроші, які вони не можуть нікуди витратити.

"Походи в кіно чи подорожі - це дуже сумнівний стимул для літніх людей. Чому б не включити у список підприємств, які братимуть участь у програмі, аптеки? Це б більше стимулювало людей з групи ризику", - дивується Александрін. Окрім цього, він вказує на те, що стимулювати у розпал пандемії відвідання закритих приміщень, таких як спортзали, театри чи кінотеатри, вкрай небезпечно з точки зору епідеміології. "Це ж ризик зараження, навіть якщо ви вакциновані", - наголошує лікар.

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Неоднозначно оцінюють ініціативу з "тисячею Зеленського" і самі креативні індустрії. Художній керівник київського "Театру на Михайлівській" Віталій Кіно розповідає, що художні колективи воліли прямої фінансової підтримки держави, а не опосередкованої.

"Минулого року ми отримали фінансову підтримку через Український культурний фонд, і це дало нам можливість вижити. А зараз не думаю, що люди масово почнуть ходити в театри, аби витратити віртуальну тисячу гривень. Ті, хто не може жити без театру, й так ходять на вистави, а ті, хто і раніше не ходив, то і не прийдуть", - переконаний Віталій Кіно.

Програма навіть ще не запустилася, а в Україні шахраї вже почали вигадувати схеми виманювання грошей з банківських карт людей під приводом державних виплат за вакцинацію від COVID-19. Так, "Приватбанк" вже попередив своїх клієнтів про появу нової схеми масового фішингу особистих даних банківських карток начебто для отримання державних виплат за вакцинацію.