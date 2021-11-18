 Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2021

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Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів

Компанії, які хочуть, щоб у їхніх закладах можна було розплатитись тисячею гривень, обіцяною вакцинованим громадянам президентом України Водимиром Зеленським, мають подати заявку через "Дію".

Пункт щеплення від коронавірусу на Арені Львів

Тисячу гривень від держави зможе отримати кожен повністю вакцинований українець

Уряд України працює над механізмом відбору місць, у яких можна буде використати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, обіцяну президентом Володимиром Зеленським. Підприємства, які працюють у сфері культурної діяльністі та креативних індустрій, можуть зареєструватися для участі у програмі через портал "Дія", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. 

"Механізм, як подати заявку підприємствам на участь у програмі, допрацьовується. Триває діалог зі сферою культури та креативних індустрій, щоб зробити це для них у максимально зручний спосіб", - написав Ткаченко у Telegram-каналі 17 листопада. 

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За його словами, компанії, у яких основний вид економічної діяльності відповідає цільовим напрямам підтримки, зможуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись в "Дії". "Це демонстрація кінофільмів, театральна та концертна діяльність, діяльність з підтримки театральних та концертних заходів, функціонування театральних та концертних залів, функціонування музеїв, функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів", - уточнив Ткаченко.

Вакциновані громадяни отримають по тисячі гривень не "на руки", а на віртуальні платіжні картки через "Дію". З них вони зможуть розраховуватись з тими підприємствами, які візьмуть участь у програмі.

Хто підпадає під програму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 листопада повідомив, що взяти участь у програмі зможуть близько 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні.

Виплачувати обіцяні гроші повністю вакцинованим громадянам влада буде з загального фонду дежравного бюджету. На реалізацію цієї програми до кінця року буде виділено близько трьох мільярдів гривень, ще стільки ж - на початку наступного року. Таким чином, виплата коштів розрахована орієнтовно на шість мільйонів українців. Нагадаємо, наразі за даними міністерства охорони здоров'я України, двома дозами вакциновані 9,2 мільйона громадян.

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Як повідомлялося, програма з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, запрацює в Україні з 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

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