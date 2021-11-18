Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів

Уряд України працює над механізмом відбору місць, у яких можна буде використати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, обіцяну президентом Володимиром Зеленським. Підприємства, які працюють у сфері культурної діяльністі та креативних індустрій, можуть зареєструватися для участі у програмі через портал "Дія", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Механізм, як подати заявку підприємствам на участь у програмі, допрацьовується. Триває діалог зі сферою культури та креативних індустрій, щоб зробити це для них у максимально зручний спосіб", - написав Ткаченко у Telegram-каналі 17 листопада.

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За його словами, компанії, у яких основний вид економічної діяльності відповідає цільовим напрямам підтримки, зможуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись в "Дії". "Це демонстрація кінофільмів, театральна та концертна діяльність, діяльність з підтримки театральних та концертних заходів, функціонування театральних та концертних залів, функціонування музеїв, функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів", - уточнив Ткаченко.

Вакциновані громадяни отримають по тисячі гривень не "на руки", а на віртуальні платіжні картки через "Дію". З них вони зможуть розраховуватись з тими підприємствами, які візьмуть участь у програмі.

Хто підпадає під програму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 листопада повідомив, що взяти участь у програмі зможуть близько 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні.

Виплачувати обіцяні гроші повністю вакцинованим громадянам влада буде з загального фонду дежравного бюджету. На реалізацію цієї програми до кінця року буде виділено близько трьох мільярдів гривень, ще стільки ж - на початку наступного року. Таким чином, виплата коштів розрахована орієнтовно на шість мільйонів українців. Нагадаємо, наразі за даними міністерства охорони здоров'я України, двома дозами вакциновані 9,2 мільйона громадян.

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Як повідомлялося, програма з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, запрацює в Україні з 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.