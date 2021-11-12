У Зеленського пояснили, хто і як отримає тисячу гривень за вакцинацію

Тисяча гривень, яку президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям, котрі пройшли повний курс вакцинації, не буде виплачуватися "на руки". Ці гроші матимуть вигляд ваучера чи сертифіката, який можна буде використати на оплату певного спектра послуг, пояснив прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook у вівторок, 16 листопада.

"Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит - називайте як хочете - на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт", - роз'яснив Нікіфоров.

За його словами, ця програма має на меті не стільки заохотити українців вакцинуватися, скільки є інструментом підтримки тих видів бізнесу, які найбільше страждають від карантинних обмежень.

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Програма запрацює з 19 грудня. Отримати фінансове заохочення зможе кожен українець, який вакцинувався від COVID-19 двома дозами будь-якої з вакцин або однією дозою препарату Johnson & Johnson як до 19 грудня, так і після, зазначив Нікіфоров. Ваучери чи сертифікати на тисячу гривень будуть доступні через застосунок "Дія". Тим, хто не використовує цей додаток, влада запропонує альтернативний варіант.

Хто фінансуватиме програму

Виплачувати обіцяні гроші вакцинованим громадянам влада буде із загального фонду дежравного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва. Мається на увазі загальний фонд бюджету, відповідно ці гроші будуть виділені", - сказав він.

Як зазначив прем'єр, програма працюватиме в кінці 2021 року та у першій половині 2022-го. Як зазначив раніше Зеленський, на реалізацію цієї програми до кінця року буде виділено близько трьох мільярдів гривень, і стільки ж - на початку 2022-го.

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За даними міністерства охорони здоров'я України, від початку вакцинальної кампанії щеплення від COVID-19 отримали 12,3 мільйона українців. Двома дозами вакциновані 8,8 мільйона людей.