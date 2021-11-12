 В Україні знову рекорд смертей від COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2021

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Новини

В Україні знову рекорд смертей від COVID-19 за добу

На тлі заяв влади про проходження піку захворюваності 15 листопада зафіксували рекордну кількість померлих за весь час епідемії коронавірусу в Україні.

Медики київської лікарні готують труну для померлого від COVID-19 пацієнта

88,2 відсотка госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані люди

В Україні 15 листопада зареєстрували новий рекорд добових летальних випадків від коронавірусної хвороби. Померли 838 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 16 листопада. Задля наочності числа МОЗ зазначає, що таку кількість людей можуть вмістити 25 тролейбусів.

Загалом за добу зафіксували 16308 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих виявили в Києві, у Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Запорізькій областях. За добу до лікарень госпіталізували 2264 хворих. Одужали 21914 людей. Повідомляється, що 88,2 відсотка госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані люди.

Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вперше за три місяці кількість людей, виписаних з лікарень, більша, ніж кількість госпіталізованих. Рівень госпіталізацій знизився на 13 відсотків, а кількість нових випадків - на шість відсотків за минулий тиждень. За словами міністра, це свідчить про проходження піку захворюваності та про початок розвантаження медичної системи України. 

По тисячі гривень щепленим

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував програму заохочення вакцинації від COVID-19 - кожен повністю щеплені українці зможуть отримати тисячу гривень  через мобільний додаток "Дія".

"За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни", - зазначив Зеленський. Вакцинованим українцям, які не користуються застосунком "Дія", президент пообіцяв альтернативний спосіб виплати заохочення.

Рух у напрямку "жовтої" зони?

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив напередодні, що за минулі два тижні Україна досягла плато захворюваності на COVID-19  і рухається до стабілізації ситуації. Якщо позитивна динаміка збережеться, Луганська та Херсонська області можуть перейти до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

Натомість Вінницька область стала 19-м регіоном України у "червоній" зоні, де діють найсуворіші карантинні обмеження.

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Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому

Програма заохочення щепитися від COVID-19 запрацює 19 грудня і буде доступною через додаток "Дія". Для тих, хто не користується ним, буде альтернативний варіант отримати гроші, анонсував президент Володимир Зеленський.  

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